"Les préparatifs, avec moi, c’est toujours au dernier moment !"

Lorsque nous l’avons contactée, Fanny Smets était moins stressée par sa valise que par le transport de ses perches dont elle a appris ce dimanche soir qu’elles devaient être à Bruxelles ou à Gand le lendemain avant 14 h afin d’être transportées ensuite en voiture vers la Grande-Bretagne. "Heureusement, ma maman était en congé et elle a accepté de faire le trajet", dit-elle.

Invitée vendredi dernier par l’IAAF à disputer les Championnats du Monde de Londres, les premiers de sa carrière, l’athlète de 31 ans a rejoint la délégation belge en toute dernière minute après avoir établi un nouveau record personnel et égalé la meilleure marque nationale (4,41 m) à Heusden.

"Quand j’ai vu que j’étais la première des perchistes non qualifiées, derrière trois Chinoises dont je connais bien le coach, je me suis dit que je ne risquais rien de lui envoyer un petit message et il m’a expliqué que la Chine n’envoyait personne à Londres. Sauf résultat inattendu d’une perchiste inconnue dans une région reculée, j’avais donc toutes les chances d’être reprise", explique la sociétaire du CABW. "Je ne me suis pas trop inquiétée, d’autant que j’avais encore une compétition à Leverkusen le 27 juillet."

Ce jour-là, elle s’empara seule du record de Belgique en effaçant une barre à 4,46 m. "Depuis quelques concours, les choses allaient de mieux en mieux, je le sentais à l’entraînement. Ce record, c’est la concrétisation du travail réalisé. Mais je n’avais pas eu trop de chance avec les conditions. Après la déception de ne pas m’être qualifiée pour les JO de Rio, cela fait du bien ! D’ailleurs je veux encore franchir 4,50 m d’ici à la fin de la saison. Mon saut à 4,46 m valait 10 ou 15 cm de mieux, je pense que c’est réaliste."

Sera-ce pour ce vendredi ? "Je ne pense pas à une finale éventuelle. Le niveau mondial est énorme et certaines filles sont beaucoup plus en mesure que moi de franchir les qualifs . Battre mon record serait très bien. Si j’ai fait un bon concours, que je n’ai rien à me reprocher, je pourrai rentrer l’esprit tranquille."

Art: "Le record de Belgique est bon pour la confiance

Le perchiste Arnaud Art se hissera en finale s’il confirme son récent record de Belgique (5,71 m)

Pour lui, ce n’était qu’une question de patience. Et de travail. Depuis le temps qu’on lui promettait ce fameux record de Belgique du saut à la perche, celui-ci devait bien finir par tomber, un jour, dans l’escarcelle d’Arnaud Art. Le 22 juillet dernier, à Cologne, le Hannutois l’a tout d’abord égalé (5,70 m) à son troisième essai avant de l’améliorer d’un centimètre (5,71 m), cinq jours plus tard, à Leverkusen.

"À Liège, déjà, j’avais loupé 5,70 m de pas grand-chose", explique le perchiste de 24 ans. "Et le meeting de Cologne était celui de la dernière chance pour moi en vue de la qualification, c’était donc un sacré soulagement que cela finisse par passer. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c’est d’avoir réussi à franchir 5,70 m à deux reprises lors des deux concours."

Sacré au Festival olympique de la jeunesse européenne en 2009, Arnaud Art s’était exilé en France en 2012 où il s’épanouit progressivement sous les ordres de son mentor, Georges Martin.

"Thibaut Duval et Kevin Rans (NdlR : qui codétenaient le record depuis 2007) étaient deux grands perchistes et me hisser à leur niveau, c’est gratifiant. C’est vrai, je suis même un peu au-dessus d’eux maintenant. (rires) Ce record de Belgique, c’est, bien entendu, bon pour la confiance ! Il n’y a pas eu de déclic cette année mais plutôt une montée en puissance au fil de la saison. Les résultats vont dans le sens que j’espérais et je ne peux pas être mieux préparé avant de monter dans l’Eurostar ce mardi."

À Londres, Arnaud Art disputera, dès ce dimanche, ses deuxièmes Championnats du Monde après ceux de Pékin en 2015. "En Chine, j’étais déjà à fond, mais je manquais encore d’expérience et surtout de régularité à une certaine hauteur", reprend-il. "Là, ça commence à venir. Si je peux reproduire ce saut à 5,70 m en qualifs , je serai normalement bon pour la finale. Et ensuite, il faudra réussir à aller chercher un nouveau record. Avec la concurrence, pourquoi pas ? À Cologne, j’ai tenté 5,80 m et à Leverkusen, 5,76 m. La perche est assez dure et j’ai encore un peu de mal."

Là encore, avec le temps…