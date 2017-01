À l’issue d’une première semaine de stage à Tenerife, où elle restera jusqu’au 20 janvier, Nafi Thiam a découvert les résultats du sondage exclusif DH-Dedicated la consacrant comme votre Sportive Belge Préférée.

Un résultat que la Namuroise de 22 ans a accueilli avec beaucoup de bonheur, comme elle nous l’a dit au téléphone.

"C’est clair que ça fait plaisir, et c’est d’autant plus sympa que c’est la population qui s’est exprimée", explique la championne olympique de l’heptathlon. "Il y a eu pas mal de remises de prix ces derniers temps et c’est toujours chouette d’être mise à l’honneur. Comme je l’ai déjà dit, j’ai reçu beaucoup de réactions très positives après les JO, beaucoup de lettres où les gens m’expliquent qu’ils se sont levés pendant la nuit pour regarder la fin de l’ hepta et que je leur ai fait vivre de belles émotions. Je suis, bien sûr, flattée d’avoir touché autant de monde, surtout que j’évolue dans un sport qui n’a pas la même portée que le football par exemple. Mais les Jeux ont un tel impact et un caractère tellement particulier que ma médaille d’or a eu un retentissement considérable."

Et ce, dans tout le pays ! "Cela, ce n’est pas une surprise pour moi, j’ai toujours reçu le même soutien en Flandre qu’en Wallonie ou à Bruxelles. Et, aux Jeux Olympiques, on a tous le même maillot. j’ai représenté la Belgique dans son ensemble..."