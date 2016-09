Suivez le Mémorial Van Damme en direct à 19h30

Athletisme

Nafi Thiam, les frères Borlée, Anne Zagré ou encore Thomas Van der Plaetsen sont au programme.

C’est en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde - mais également d’autres personnalités comme le prince Albert de Monaco - que se déroulera, ce vendredi soir au stade Roi Baudouin, la 40e édition du Mémorial Van Damme, dont on peut toujours parler sans chauvinisme comme du plus beau meeting d’athlétisme au monde !

Nos souverains pourront ainsi féliciter chaleureusement… nos nouvelles championnes olympiques : Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo et Kim Gevaert vont, en effet, se voir décerner, par l’ancien président du CIO, Jacques Rogge, et par le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, les médailles d’or qui leur reviennent de droit pour leur prestation en finale du relais 4x100 m aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, lorsqu’elles avaient été privées du titre par la Russie, un pays ayant aligné une équipe au sein de laquelle figurait une athlète dopée. La Brabançonne qui résonnera donc dans le stade, à l’issue d’une cérémonie protocolaire débutant à 19h48 précises, exhalera, dans ce contexte un parfum de justice sportive et renverra aussi aux exploits de nos sportifs aux récents Jeux de Rio.

Quelques minutes plus tôt (19h40), une parade olympique, à laquelle participeront 47 de nos sportifs présents au Brésil et notamment les hockeyeurs belges médaillés d’argent (Greg Van Avermaet, Dirk Van Tichelt, Pieter Timmers et Jolien D’hoore ont, quant à eux, été excusés pour différents motifs), s’ébrouera en effet sur des airs de samba afin de célébrer, dans une communion que l’on imagine parfaite, les performances établies le mois dernier et qui ont fait vibrer le grand public.