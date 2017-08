Nafissatou Thiam a pris la tête de l'heptathlon des mondiaux d'athlétisme de Londres ce samedi après le saut en hauteur, deuxième des sept épreuves prévues. La championne olympique de la discipline a franchi la barre placée à 1m95, ce qui lui a valu 1171 points. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 1044 points obtenus en matinée sur le 100m haies (13.54) pour un total de 2215 points. Au classement provisoire après deux épreuves, Thiam compte huit points d'avance sur la Cubaine Yorgelis Rodriguez (2207) et 50 sur l'Allemande Carolin Schäfer (2165).

Dans son épreuve de prédilection, Thiam a successivement franchi les barres placées à 1m80, 1m86, 1m89, 1m92 et 1m95 du premier coup malgré la pluie qui est venue perturber l'épreuve. En passant la barre à 1m95 elle a établi le record des championnats du monde. Thiam a ensuite tenté de passer la barre des 1m98, son record personnel, mais a échoué à trois reprises, remportant tout de même le concours.

La surprenante cubaine Yorgelis Rodriguez a pris la deuxième place de cette deuxième épreuve en réalisant son record personnel, franchissant elle aussi 1m95 malgré plusieurs tentatives manquées auparavant. La Tchèque Eliska Klucinova et l'Allemande Carolin Schäfer ont pris la troisième place avec 1m86.

Hanne Maudens a quant à elle remporté le groupe B du saut en hauteur en passant la barre fixée à 1m77 (941 points). Elle a pris la 12e place totale et remonte à la 24e place du classement après deux épreuves avec 1854 points.

La Lettone Laura Ikauniece-Admidina, une des favorites de l'épreuve, a été contrainte à l'abandon sur blessure. Elle était 3e à Götzis et aux précédents mondiaux de Pékin. La Britannique Katarina Johnson-Thompson, une spécialiste du saut en hauteur, n'a pour sa part franchi qu'1m80.

L'heptathlon se poursuit ce samedi soir avec le lancer du poids (20h) et le 200m (22h). Le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800m sont programmés dimanche.





Ça passe pour Kevin et Jonathan Borlée

Les jumeaux Kevin et Jonathan Borlée se sont qualifiés pour les demi-finales du 400m ce samedi lors des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent à Londres en Angleterre.

Kevin a assuré sa qualification en terminant 3e de la première série des qualifications en 45.09 derrière Fred Kerley (USA) et Lalonde Gordon (Trinité et Tobago), mais devant le Tchèque Pavel Maslak (45.10).

Jonathan, recordman de Belgique en 44.43, a quant à lui dû attendre la dernière des six séries pour connaître son sort. Quatrième de la 4e série en 45.70, il a signé le sixième temps de repêchage. Il a été devancé dans sa série par le Bahaméen Steven Gardiner (44.75), l'Américain Wilbert London III (45.10) et l'Irlandais Brian Gregan (45.37). Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs temps de repêchage avaient droit à une place en demi-finale.

C'est la quatrième fois de leur carrière que les deux frères se retrouvent ensemble en demi-finale du 400m d'un championnat du monde. Kevin et Jonathan ont tous les deux couru au-dessus de leurs meilleurs chronos de la saison réalisés à Madrid en juillet dernier qui sont respectivement de 44.79 et 45.09.

Le Botswanais Isaac Makwala (44.55) a réalisé le meilleur temps de ces séries devant le Bahaméen Steven Gardner (44.75) et un autre Botswanais Baboloki Thebe (44.82).

Le champion olympique et recordman du monde (43.03) sud-africain Wayde Van Niekerk a remporté la deuxième série en toute décontraction (45.27).

Les demi-finales sont prévues dimanche alors que la finale est programmée pour mardi.

Kevin Borlée content de se qualifier à la place dans des "séries de dingue"

"Ce sont des séries de dingue. Je suis passé à la place donc je suis content" a-t-il réagi avant d'analyser sa course qu'il a jugée "homogène".

"Je ne suis peut-être pas parti assez vite. J'ai manqué d'un peu de dynamisme. C'est peut-être une bonne chose que l'Anglais Hudson-Smith soit revenu aussi vite, cela m'a redynamisé".

"Je suis resté calme. Dans la dernière ligne droite je me suis un peu crispé peut-être. J'ai dépassé le Tchèque Pavel Maslak à la sortie du dernier virage, je vois qu'il revient un peu. Je parviens à maintenir quand même. J'espérais qu'il n'allait pas me 'mettre' un centième. Au final, c'est moi qui lui met."

Evoquant les demi-finales de dimanche soir, Kevin Borlée est conscient de la tâche qui l'attend. "On sait qu'aller en finale c'est très très difficile. Rien n'est cependant impossible. Je devrai partir plus vite. Mais c'est sûr est certain que pour passer il faudra courir en 44.60 ou 44.70. Depuis que je suis arrivé à Londres, je suis serein, calme. Je sens que les jambes sont bien. On verra."

Kevin Borlée a réalisé le 11e temps chrono des concurrents des séries.

Kevin, avec Van Niekerk, Gardiner et Kersey; Jonathan, face à Makwala et Roberts, en 1/2

C'est au tour de Kevin Borlée d'hériter du couloir 9. Le champion de Belgique disputera sa demi-finale "en aveugle", dimanche soir (20h40 belges) au stade Olympique de Londres. Troisième de sa série samedi, et 11e chrono des qualifiés (45.09), il devra réaliser une course parfaite s'il veut entrer en finale. Il lui faudra pour cela terminer parmi les deux premiers de sa course ou réaliser un des deux meilleurs temps (parmi ceux qui ne sont pas qualifiés directement à la place) sur l'ensemble des 24 demi-finalistes. Dernier qualifié au temps (45.70), samedi matin, après avoir encore dû s'élancer du 9, Jonathan partira à 20h56 au 3 dans sa demie qui semble un rien moins redoutable. Kevin Borlée devra se mesurer au recordman du monde en 43.03 et champion olympique le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, qui a trottiné en séries (45.27), à l'Américain Fred Kersey (qui l'a battu en série), soit les deux meilleurs performeurs de l'année (respectivement 43.62 et 43.70). Il faudra aussi défier le Bahaméen Steven Gardiner (44.26 samedi) et un autre Américain Wilbert London III (44.47 SB). Tous les quatre ont couru cette année plus vite que lui dans toute sa carrière.

Jonathan ne présente que le 6e chrono de la saison dans sa demi-finale. Le Botswanais Isaac Mawala semble au-dessus du lot.

Auteur d'un 43.84 en 2017, il a en effet bouclé son tour de piste en 44.55 au 1er tour à Londres, meilleur temps des concurrents.

L'Américain Gil Roberts (SB 44.22) et le Jamaïcain Demish Gaye (SB 44.64) devraient se disputer la 2e place.