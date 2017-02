Euro ou pas Euro ? Telle est la question restée en suspens, ce samedi, à l’issue de Championnats de Belgique en salle disputés à Gand et où Nafi Thiam a enlevé deux titres nationaux, sur 60m haies et en saut en hauteur. Double médaillée d’or, la Namuroise n’a pas encore décidé - officiellement - si elle se rendra à Belgrade dans quelques jours pour tenter de faire mieux que la deuxième place qu’elle occupait en 2015 à Prague au pentathlon.

"Je dois encore en discuter avec mon entraîneur cette semaine", a-telle indiqué au Topsporthal après être descendue "satisfaite" de son second podium de la journée. "C’est à moi seule qu’incombe la décision mais je n’ai pas besoin de me décider dans la précipitation."

Tous les feux sont pourtant au vert pour la championne olympique de l’heptathlon qui s’est rassurée à l’occasion du triathlon (longueur, poids, haies) disputé à Paris lors de sa rentrée le 8 février dernier, avec un gros record au lancer du poids à la clé, puis ce samedi à nouveau en améliorant à deux reprises son record personnel sur 60m haies, qu’elle a fait passer de 8.42 à 8.37 après avoir signé 8.38 en séries de l’épreuve. Roger Lespagnard et elle auraient, dès lors, tort de faire la fine bouche même si, ils l’ont assez répété, les Championnats du Monde de Londres, cet été, constituent leur unique objectif 2017.

"C’est vrai que je suis assez surprise de ma bonne forme", poursuit Nafi Thiam, pas trop déçue de ne pas avoir franchi 1,93 m à la hauteur, ce qui lui aurait permis de se qualifier dans cette épreuve pour les Championnats d’Europe. "Ici, je savais que sur les haies, j’avais les moyens d’aller plus vite qu’à Paris (NdlR : 8.45) et cela a fonctionné. Puis, à la hauteur, j’ai franchi 1,90 m sans véritable entraînement, c’est donc positif également. Oui, je suis satisfaite de mes championnats."

Ce qui n’est pas le cas des prétendants à une qualification européenne qui ont tous échoué dans l’enceinte flandrienne. Sur 60m, la victoire est revenue à Robin Vanderbemden en 6.77, à 11 centièmes du minimum. Sur les haies, Dario De Borger l’a emporté en 7.81 devant Ruffacq (7.89) et Broothaerts (7.91). À la perche, Arnaud Art (5,50m) a échoué à 5,66m tandis qu’au triple saut, Corentin Campener a dû se contenter de 7,65m. On notera la victoire de Philip Milanov au poids (17,42m) et la défaite d’Olivia Borlée sur 400m, la Bruxelloise (54.27) étant battue par Margo Van Puyvelde (53.73)