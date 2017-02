Thomas Van der Plaetsen ne disputera pas l'Euro d'athlétisme en salle organisé à Belgrade, en Serbie, du 3 au 5 mars, a-t-il annoncé lundi. Le champion d'Europe du décathlon ne s'est pas entièrement remis d'une blessure au niveau du genou.

"Triste d'annoncer que je ne participerai pas à l'Euro de Belgrade. Je ne suis pas suffisamment rétabli d'une blessure au genou. Je me concentre entièrement sur les Mondiaux de Londres", a écrit sur Twitter Van der Plaetsen, 26 ans.

"Le champion d'Europe du décathlon a subi une blessure ouverte au genou en novembre dernier. La guérison se déroule plus lentement qu'attendu", a précisé l'agence Wafel Sports Management, qui gère ses intérêts. "Thomas ne se sent pas prêt pour une compétition internationale et ne veut prendre aucun risque en vue de son objectif principal de 2017: les Mondiaux d'athlétisme à Londres. C'est dommage, car après son titre européen à Amsterdam (NDLR: en extérieur), Thomas brûlait de réaliser une solide performance."

En juillet dernier, Thomas Van der Plaetsen était devenu champion d'Europe du décathlon à Amsterdam. Le Belge de 26 ans a terminé à la 8e place des derniers Jeux Olympiques de Rio avec un record personnel (8.332 points).

Van der Plaetsen était qualifié pour l'heptathlon de l'Euro en salle en raison de sa place de deuxième Européen au ranking mondial du décathlon en 2016. A cause de cette blessure, il n'a pas encore disputé la moindre compétition depuis le début de la saison indoor.