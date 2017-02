La Namuroise s'est imposée à Paris ce mercredi soir

Thiam avait choisi la réunion indoor de Paris, ce mercredi, pour effectuer sa rentrée 2017. Un retour à la compétition dans une épreuve originale – un triathlon composé du saut en longueur, du lancer du poids et du 60m haies, le tout en moins de 2h – et qui a été marqué du sceau du succès : la championne olympique de l’heptathlon s’est imposée avec 2.861 points devant la Française Antoinette Nana Djimou (2.825) et la Néerlandaise Nadine Broersen (2.761) en ayant remporté les deux premiers concours et s’être classée 3e sur les haies.

Après être entrée prudemment dans ce triathlon (6,02 m, 6,24 m et 6,32 m) en longueur, où son record en salle est de 6,51m), Nafi a ensuite gagné 55 cm sur son précédent record personnel au lancer du poids en faisant retomber la sphère à 15,35 m à son troisième essai (14,25m et 13,93m pour les deux premiers). Elle a conclu son triptyque en 8.45 sur 60m haies, à 3 centièmes de son record. Un test réussi en vue d’une éventuelle participation à l’Euro de Belgrade !