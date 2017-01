Le sprinter jamaïcain Usain Bolt et les autres membres du relais 4x100 mètres victorieux aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ont déjà rendu à leurs médailles d'or.

"Je ne suis pas heureux de devoir rendre ma médaille. C'est même très douloureux mais cela ne m'empêchera pas d'atteindre mes objectifs de la prochaine saison", a déclaré Bolt dans les médias jamaïcains, lui qui a perdu une de ses 9 médailles d'or olympiques.

"Nesta Carter, 31 ans, qui concourait dans l'épreuve masculine du relais 4x100 m (série 1 et finale), dans laquelle ses coéquipiers et lui s'étaient classés premiers et avaient remporté la médaille d'or, a été disqualifié des Jeux Olympiques de Pékin 2008", a annoncé le Comité International Olympique (CIO) mercredi.

Les échantillons recueillis en 2008 ont été réanalysés avec des nouvelles techniques, faisant cette fois apparaître des traces de méthylhéxaneamine, un produit stimulant interdit.

Michael Frater et Asafa Powell étaient les deux autres relayeurs jamaïcains lors de cette finale où ils avaient à cette occasion porté le record du monde à 37,10 secondes, battu quatre ans plus tard à Londres (36.84 avec Nesta Carter).

Nesta Carter a décidé d'aller en appel devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne et se déclare innocent. Il va interjeter appel auprès du TAS, a annoncé son avocat Stuart Stimpson. Mais Bolt n'a pas attendu le nouveau jugement pour rendre sa médaille d'or.