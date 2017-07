Six ans après sa seule participation au meeting Herculis (une victoire sur 100m en 9.88), Usain Bolt est de retour à Monaco pour y disputer, ce vendredi soir, ce qui devrait être la dernière réunion d’un jour de sa saison… et donc de sa carrière ! En effet, s’il apparaît de plus en plus clair que les Championnats du Monde constitueront le point final de son parcours, son programme ne réserve plus aucune sortie au Jamaïcain d’ici au grand rendez-vous de l’été, qui débute pour lui dès le 4 août prochain.

"Nous avons apprécié l’offre qu’Usain nous a faite de venir courir un 100 m chez nous. C’est un véritable cadeau qu’il nous offre !", a expliqué, en la présence du multiple champion olympique, le directeur du meeting, Jean-Pierre Schoebel, ce mercredi.

Depuis sa dernière sortie le 28 juin à Ostrava (10.06), une course aussi peu convaincante que la précédente à Kingston (10.03), Usain Bolt est resté en Allemagne. Pour s’entraîner, mais surtout pour consulter, à Munich, le Dr Müller-Wohlfhart, en qui il a une confiance totale et qui, dans le passé, l’a déjà remis sur le droit chemin en vue des championnats de l’été.

"Vous le savez, ma saison a débuté de manière délicate, j’ai perdu un de mes meilleurs amis (NdlR : le sauteur en hauteur Germaine Mason) dans des circonstances tragiques", a rappelé Bolt, "mais à présent, cela va de mieux en mieux. J’ai consulté mon docteur pour mon dos, nous avons vu quel était le problème et, avec mon coach, nous avons un peu adapté mon programme d’entraînement. Je sens à présent que je peux apporter davantage de qualité à mes séances. Si je garde confiance en moi, c’est parce que j’ai une super équipe autour de moi. Dans deux semaines, je serai en pleine forme."

D’ici là, l’élève de Glen Mills passera donc un test important sur la piste du stade Louis II, où la concurrence n’est pas de tout premier choix mais tout de même : le Sud-Africain Simbine (9.92 cette saison) ne sera pas une proie facile et il faudra vraisemblablement descendre sous les 10 secondes pour s’imposer.

"Ce serait bien mais je ne suis pas inquiet pour le chrono", reprend Bolt. "Ce qui m’importe, c’est de bien exécuter ma course, en fonction des Championnats du Monde, et de gagner. Je le répète, j’ai l’impression que les choses vont dans le bon sens…"