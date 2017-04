L’occasion est belle pour le Brussels puisqu’une victoire à la Lotto Arena ramènerait l’équipe de la capitale à égalité avec les Anversois (2 e ), sur lesquels ils seraient positifs à l’ average final.

Comme face à Willebroek mercredi (mais on a vu que cela n’a pas porté à conséquence après une démonstration aussi nette dans les chiffres que dans la manière), le Brussels entamera cette joute diminué. Après un claquage à la base du mollet, Jeremy Simmons doit observer une période de repos de une à trois semaines.

Lichodzijewski (élongation) et Muya (bursite) se portent mieux comme on a pu le voir en milieu de semaine. La fraîcheur physique reste primordiale au moment d’aborder cette joute décisive. "Depuis mercredi, on a bien respecté les plages de repos. On sait qu’Anvers veut défendre sa seconde place et on s’attend à un combat physique comme lors de notre confrontation face à eux au Palais 12", signale Serge Crevecoeur. À ce stade-ci de la compétition, les équipes n’ont évidemment plus aucun secret l’une pour l’autre. "Il y a du danger partout chez les Métropolitains", prévient-il.

Avant d’enchaîner : "Clark est à la baguette à la distribution. Il sait dribbler, créer des espaces ou prendre ses responsabilités. En dessous de l’anneau, il y a du lourd aussi avec Ware et les ailes sont tout aussi costaudes avec Conger et Smith qui amènent beaucoup de densité. Parce qu’on a gagné facilement mercredi, les gens croient qu’on va battre tout le monde mais la vérité est beaucoup plus complexe", argumente le coach bruxellois. Après avoir frôlé l’exploit face à Ostende à la mi-avril, l’équipe a connu une baisse de régime. "Il y a eu un contrecoup, c’est humain. Les gars avaient tout donné pour battre les champions et on sortait, en outre, de sept succès de rang. Il y a eu un relâchement à Charleroi et à Mons car mentalement et physiquement, les gars étaient un peu dans le creux. Mais on reprend du poil de la bête."