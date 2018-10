Vendredi soir, le Spirou a enfin livré une belle prestation dans son Spiroudôme. Même si Alost n’était pas vraiment dans le coup, et bien loin de l’époque Tofi, les joueurs de Brian Lynch ont parfaitement fait circuler la balle tout en jouant dur en défense, de quoi s’offrir une victoire facile (87-70).

Avant le match, l’entraîneur carolo l’avait dit : il voulait voir de l’agressivité au rebond offensif et un autre visage dans le chef de certains joueurs. Et visiblement, le message a été reçu 5/5. Les Sambriens ont capté la bagatelle de 17 rebonds offensifs alors que Matt Mobley, en sortie de banc, termine meilleur marqueur du match avec 28 unités.

Dans le dur depuis quelques matches, le rookie américain a démontré qu’il avait du potentiel. "Oui, c’est le vrai Matt Mobley qu’on a vu vendredi soir et c’est celui qu’on doit voir à tous les matchs", se réjouissait l’ailier du Spirou.

Mais comment expliquer cette différence de performance entre ce match face à Alost et les autres sorties, notamment en coupe d’Europe ou face à Ostende ? "Le coach m’a dit de jouer plus libéré, que je pensais beaucoup trop quand j’étais sur le terrain. Il m’a demandé d’être agressif et face à Alost, j’ai pu m’exprimer." Et le résultat est intéressant puisque Matt Mobley termine la rencontre avec 28 points dont 5 bombes et quelques actions d’anthologie comme plusieurs dunks et un tir à trois points… avec la faute en prime.

Une belle prestation individuelle mais également collective qui va faire du bien au groupe. "C’est certain que voir des shoots rentrer, c’est bon pour la confiance et il faut travailler là-dessus pour la suite de la saison. On a fait un pas dans la bonne direction et je me sens bien dans ce style de jeu où il faut jouer dur en défense et courir en attaque", conclut Matt Mobley.

La mauvaise nouvelle du soir, c’est la blessure de Niels Marnegrave. Le meneur carolo est retombé sur le pied d’un Alostois. Résultat : une importante entorse à la cheville mais pas de déchirure, à première vue. Il devrait être indisponible au moins deux semaines.