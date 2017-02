Si, en règle générale, le respect est de rigueur entre les joueurs actuels et les légendes de la NBA, ces dernières semaines, entre Charles Barkley et LeBron James, le torchon brûle.

En cause : les demandes répétées du King d’obtenir un joueur supplémentaire dans l’effectif déjà pourtant bien fourni des Cavs. Pour l’ancienne gloire des Suns de Phoenix, LeBron James est tout simplement un "pleurnichard". Si le MVP de la dernière finale NBA est resté muet aux critiques formulées par Charles Barkley, il y a quelques jours, il n’a pu garder sa langue dans sa poche.

"Je ne vais plus le laisser me manquer de respect comme ça", a-t-il expliqué au micro de ESPN. "Je ne suis pas quelqu’un qui s’acharne sur les gens. Je n’ai jamais craché sur un gamin. Je ne suis jamais parti de Las Vegas sans payer. Je n’ai jamais dit : ‘ Je ne suis pas un modèle pour la société ’. Je ne suis jamais arrivé au All-Star Game le dimanche car je faisais la fête à Las Vegas tout le week-end. Pendant toute ma carrière, j’ai bien représenté la NBA. Je n’ai jamais eu le moindre problème en 14 ans. J’ai respecté le basket. Qu’il imprime ça."

Une réaction qui a le mérite d’être clair et qui, bien évidemment, demandait une réponse du Hall of Famer.

"Ça m’a fait marrer. Il a clairement fait ses devoirs. Je suis content, il a fait une recherche sur moi sur Google et a trouvé des choses. Certains sont intimidés par LeBron, mais je ne le suis pas du tout. Mon boulot, c’est de donner mon opinion sur le basket. Mon opinion sur le basket est strictement sur le basket. Je ne parle jamais de la vie personnelle des joueurs."

La prochaine rencontre entre les deux hommes s’annonce explosive.

"S’il veut me parler, le calendrier est connu. Il connaît toutes les salles où je joue. Qu’il ne se contente pas de venir me voir au All-Star Game pour me serrer la main en souriant. Je suis fatigué de me taire. Les temps ont changé…" conclut simplement LeBron James.

La suite… à la prochaine interview ou au prochain tweet incendiaire !