La Belge a littéralement arraché la victoire pour les Washington Mystics.



La date du dimanche 30 juillet 2017 restera sans aucun doute gravée à tout jamais dans la mémoire d’Emma Meesseman. La basketteuse belge a tout simplement été monstrueuse face aux joueuses des Atlanta Dream. En plus d’avoir capté 10 rebonds et effectué 2 contres, Meesseman a inscrit pas moins de 30 points (à 64% de réussite), ce qui constitue son record en carrière (depuis son arrivée en WNBA en 2013).



Dans tous les bons coups, la native d’Ypres a tout simplement été sensationnelle des deux côtés du terrain. C’est d’ailleurs sous son impulsion que les Washington Mystics sont parvenues à prendre directement le large dès le 1er quart-temps (24-16). À la pause, la Belgian Cat possédait déjà 14 unités dans sa besace personnelle. Mais c’était sans compter un 3e quart-temps de folie : elle marquait 12 des 24 points de son équipe.



Les Mystics s’imposent finalement 77-70 sur le parquet d’Atlanta, ce qui leur permet d’enregistrer leur 14e victoire de la saison et de garder la tête de la Conférence Est à égalité avec les Connecticut Sun. Meesseman et Washington se rapprochent donc d'une qualification pour les playoffs qui débuteront au mois de septembre.