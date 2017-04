Les Bruxellois sont tombés face à des Giants très motivés qui ont joué avec beaucoup d’énergie.

Cet après-midi, le Brussels se déplaçait à la Lotto Arena d’Anvers avec comme enjeu la deuxième place au classement. En effet, une victoire permettait aux protégés du coach Crevecoeur de repasser devant les Giants. Malheureusement pour les Bruxellois, l’absence de Simmons dans la raquette a fait beaucoup de mal. Pas spécialement au niveau des points mais bien en taille. D’entrée de jeu, on sentait que le Brussels allait souffrir dans la raquette, eux qui rendaient énormément de centimètres à leurs adversaires. Et rapidement, cette différence se faisait ressentir au marquoir.

Le Brussels ne recevait pas le moindre shoot ouvert et les Principautaires prenaient le large (11-2) grâce à une excellente défense. Toujours aussi précieux, Guy Muya faisait une excellente montée au jeu. Avec la hargne et l’agressivité qu’on lui connait, il donnait un coup de boost aux visiteurs qui revenaient dans le match et inversaient la tendance, bien aidé par un Lichodzijewski qui a retrouvé une énième jeunesse et qui ne rate toujours pas un shoot (15-18). Les débats s’équilibrèrent et même si les Giants dominaient le rebond avec dix prises offensives, les joueurs de la capitale ne lâchaient rien et Loubry ponctuait la mi-temps d’un tir au buzzer dont lui seul à le secret (33-30). Mais à force de compenser cette différence de taille à tous les postes, les protégés du coach Crevecoeur se fatiguaient. Une fatigue qui s’est particulièrement faite ressentir au retour des vestiaires. Petit à petit, les Anversois creusaient l’écart sous l’impulsion d’un très bon Smith (9pts dans le quart), actif en attaque mais également en défense.

Le Brussels commençait à manquer de lucidité offensivement (14 pertes de balle en 30 minutes pour seulement 7 assists) et soudainement, les Giants s’envolaient au marquoir (55-39). Les visiteurs reviendront bien à dix unités (60-50) grâce à trois bombes consécutives de Lichodzijewski mais l’intensité et les efforts déployés pour compenser ce manque de taille auront finalement eu raison d’un bon Brussels qui risque de devoir dire adieu à la deuxième place suite à cette défaite (73-54) face à son concurrent direct, Anvers. L’objectif sera à présent de conserver la troisième place pour les Bruxellois.

Anvers : 25 sur 67 (7x3) ; 16 lf sur 20 ; 54 rbs ; 17 ass ; 17 fp.

Beghin 0-0, CLARK 6-7, WARE 4-7, PUNTER 5-9, Vervoort 0-0, ANDERSON 12-0, Marchant (-), SMITH 4-13, Rogiers (-), Conger 2-4, Mwendanga 0-0.

Brussels : 20 sur 67 (8x3) ; 6 lf sur 10 ; 38 rbs ; 11 ass ; 19 fp.

Loubry 10-3, DOWE 2-3, N. Foerts (-), LICHODZIJEWSKI 8-12, Muya 3-0, Depuydt 0-0, PECIUKEVICIUS 0-0, UBEL 7-4, J. Foerts 0-0, BRAY 0-2, Chapelle (-).

Quarts : 15-15/18-15/22-11/18-13

Arbitres : MM. Delestree, Delange et Vanlooy