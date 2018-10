Les Castors n'ont pas démérité mais ont rarement été concrètes; elles encaissent un premier revers en EuroLeague.



CASTORS BRAINE 49 - VILLENEUVE d’ASCQ (Fra.) 51

Il n’y a rien de mal fait bien sûr avec ce premier revers belge en EuroLeague mais les prochains mois nous diront si Braine peut (ou pas) se mordre les doigts d’avoir laissé filer les Nordistes un soir d’automne ’18. Le cruel manque d’efficacité aura eu raison de Castors pas avares en efforts mais longtemps dominées physiquement et trop peu concrètes.

Avec trois paniers de plein jeu au premier quart (6-14), la réussite boudait clairement les Brainoises menées 0-8 (5e). Des Brabançonnes qui avaient le tort de forcer à l’image de Samuelson ou Trahan-Davis. Peu à leur affaire au rebond offensif et défensif, les Castors perdaient allègrement la bataille physique. Villeneuve, plus dominant que séduisant, prenait clairement une option sur la victoire en menant 9-30 (15e). Heureusement pour les affaires brainoises, des paniers signés Mayombo et Ortiz gardaient les Castors au contact.

Après le repos (22-32), le team de Pascal Angillis se rebiffait. Il rééquilibrait la balance au rebond et grignotait son écart. Braine manquait furieusement d’efficacité à la finition et commettait trop de pertes de balle mais son intensité avait quasi remis les équipes à égalité.

Cette débauche d’énergie était diversement appréciée. Par le corps arbitral notamment qui sifflaient les Castors pour cinq fautes d’équipes après un peu plus de deux minutes dans le quatrième quart (38-41 ; 32e). Sy Diop, qui prenait une faute technique et devait sortir pour cinq fautes, subissait également les foudres du trio grisé (44-49 ;34e).

Comme face à Schio, Castors s’accrochait au forceps à l’image de Trahan-Davis rapprochant ses couleurs à deux unités à moins de deux minutes du terme : 47-49. La dernière action était à l’image de la rencontre, teintée de bonne volonté mais empreinte également d’un cruel manque d’efficacité. Delaere, Razheva et Trahan-Davis avaient l’égalisation au bout des doigts mais leurs tentatives échouaient. Comme Braine sur le fil : 49-51.

Les Castors se rendent à Polkowice (Pologne) mercredi prochain.

Quarts : 6-14, 16-18, 16-9, 11-10.

Castors : 20/64 (4x3), 5/5 LF, 41 reb., 8 ass., 23 ftes. Devliegher (-), ORTIZ 4-8, DELAERE 4-0, TRAHAN-DAVIS 3-2, Anderson -, Razheva 0-7, Grzesinski 2-0, Lisowa (-), HAMBLIN 4-4, SAMUELSON 0-3, Mayombo 5-3.

ESBVA : 15/64 (2x3), 19/23 LF, 51 reb., 10ass., 14 ftes. BREMONT 4-0, Gomis 1-0, Kamba 1-5, BAR 0-5, Jakovljevic (-), SY DIOP 8-0, MENDY 3-3, Bjorklund 9-6, EVANS 6-0, Jakovljevic (-), Mavambou -.