Le Brussels a réalisé son dernier transfert avec Dejan Kravic

Dejan Kravic (26 ans, 2,13m, 109 kg) a signé pour le Brussels. Né à Mostar (Bosnie), l’intérieur possède la double nationalité serbe et canadienne.

Sa carrière a démarré en College au Canada en 2009 où sa famille émigra après l’éclatement de la Yougoslavie (York University 2009-11 avec 15,6 points, 9,6 rebonds et 2,3 blocks sa première année) . Passé à la Texas Tech University (NCAA 2012-14), le pivot compilera 7,3 pts, 4,6 rbds et 1,3 blks.

Kravic signe son premier contrat pro en 2014 en Grèce (Rethymnon Aegean BC ; 6,6 pts et 4,8 rbds). Il passe aux Pays-Bas en 2015-16 où il gagne la SuperCoupe (2015) puis la Coupe (2016) avec Den Bosch (14.4 pts et 9.4 rbds) avant de retourner en 2016-17 à Rethymno (devenu Rethymno Cretan Kings). Son équipe a fini 6e et Kravic a terminé l’exercice avec 9,5 pts et 6 rebds.

«Dejan va remplacer numériquement Brandon Ubel mais il aura un autre rôle» soulève Laurent Monier, le coach qui remplace Serge Crevecoeur à la barre.

Désormais assisté par Wim Van Peteghem, le coach est heureux de la nouvelle (et dernière) pioche bruxelloise: «C’est un intérieur super mobile, qui est capable de dribbler pour attaquer l’anneau. Il shoote moins extérieurement qu’un Simmons et il est rapide sur son premier pas. En défense, Kravic va prendre sa place et je pense qu’on aura davantage de gabarit en dessous de l’anneau que l’an dernier. »

Dernière info en provenance de la capitale : le Brussels pourra jouer son match de qualification européen (3e tour de la Champions League) le 10 octobre dans son temple de Neder. S’il se qualifie pour la CL, le Brussels devra trouver asile ailleurs (Palais 12 ? Louvain ? Anvers ?). C’est une exigence de la FIBA.





Les highlights de Dejan Kravic la saison passée en Grèce