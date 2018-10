Ekaterinburg et Emma Meesseman ont remporté la Super Coupe d'Europe de basket feminin en battant Galatasaray mercredi à Ekaterinbourg.

Victorieuses de l'Euroligue la saison dernière, les Russes ont dominé les Turques de Galatasaray vainqueur de l'Eurocoupe FIBA 79 à 40 (mi-temps: 38-30). Emma Meesseman a joué 23 minutes pour inscrire 2 points (1/6 à 2pts), mais prendre 5 rebonds et réussir 5 assists et 4 bloc-shots (pour deux interceptions et deux pertes de balle).

C'est le troisième succès d'Ekaterinbourg en Super Coupe d'Europe après 2013 et 2016. Les Russes, qui succèdent au Dynamo Kursk au palmarès, figurent dans la poule de Castors Braine en Euroligue.