Le meneur s'est engagé jusqu'en fin de saison avec le club sarthois

Le quotidien français "Ouest France" a annoncé l’arrivée de Jonathan Tabu (33 ans) au club du Mans (Pro A – France) jusqu'à la fin de la saison actuelle. Le meneur, également capable d’évoluer au poste 2, remplace le Français Antoine Eïto, blessé aux adducteurs. Jonathan a porté les couleurs de Bilbao ces deux dernières saisons. Il pourrait être aligné avec le MSB dès vendredi prochain (09/11).

Sans club depuis l’entame de la saison, Tabu s’entraînait avec le BC Ostende en attendant de signer. L’ancien Carolo (champion de Belgique avec le Spirou de 2008 à 2010, également vainqueur de la coupe en 2010) disputera la Champions League avec les Sarthois, actuels 5e en BCL (2V-2D). En Pro A, le team français occupe la seconde position (5V-2D) en compagnie de Chalon-sur Saône, Dijon et Levallois.

L'international belge de 33 ans a déjà réagi sur les médias français suite à son noubel engagement : "Le MSB est un club historique et aussi le champion en titre en Franec. Je suis donc très heureux de pouvoir faire partie de cette équipe à laquelle je veux apporter mon expérience et ma créativité. Le championnat de France est une compétition très disputée avec beaucoup de concurrence. Je vais devoir me fondre dans le collectif le plus vite possible."





Ses statistiques en Espagne 2017-18 : 10 points, 2,2 rebonds et 3,5 assists.

Ses Statistiques en Eurocup 2017-18 : 9 points, 1,7 rebonds et 2,9 assists.