Alost 83 - 77 Mons. Après quelques toussotements, la mécanique alostoise a pris dix minutes avant de monter en température.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Cette maxime, les Okapis doivent en être pénétrés, eux qui dès l’entame de cette partie adoptaient un rythme de sénateur.

Alors que Mons (bien sûr privé de Reddic que l’on a très peu de chance de revoir sur un terrain cette saison) rentrait dans cette partie avec beaucoup d’organisation mais sans emballer le jeu, les Alostois multipliaient les approximations et les ratés sous l’anneau et ne devaient qu’à Troisfontaines de ne pas être totalement largués à l’issue du premier quart (10e : 13-20).

Entre-temps, Jaumin avait lancé son joker Dunham qui dès l’entame du deuxième acte sonnait la charge dans un Forum loin d’être comble. Avec un 11/13 collectif des Okapis (dont 5/6 au-delà des 6m75), la partie changeait d’âme et la belle assurance des visiteurs se dissolvait face à la maîtrise retrouvée des seconds du championnat. Alost repassait devant pour de bon au terme d’un 24-10 bien tassé (16e : 34-28).

Après 44-36 au repos , Troisfontaines reprenait son rôle de premier violon dans cet orchestre de shooteurs et les Renards se retrouvaient distancés à 53-38 dès la 24e minute. Loin d’abdiquer pourtant, ils se rapprochaient à 7 longueurs (55-48) deux minutes plus tard au terme d’un 10-2 qui incitait Jaumin à craquer un temps-mort. De quoi repartir de l’avant pour de bon d’autant que la défense visiteuse donnait de sérieux signes de laxisme face aux pénétrations de Wesley Channels. À ce petit jeu, les Okapis reprenaient vite une quinzaine de longueurs d’avance (30e : 69-55), ce qui leur permettait de négocier sans trop de stress les ultimes sursauts de leur adversaire et de Tiby en particulier.

FICHE DU MATCH:

Alost : 32 sur 53 (8x3); 11 lf sur 12; 31 Rbds, 16 Ast, 19 fp; Joueurs sortis : CHANNELS 6-7, TAYLOR 0-4, AMIS 0-2, Hemeleers 0-2, TOFI 9-10, Beaujean -, TROISFONTAINES 13-7, Geukens 0-5, Kohajda -, Dunham 14-0, Charbascz 2-2.

Mons : Mons : 28 sur 61 (8x3); 13 lf sur 16; 18 Rbds, 7 Ast, 16 fp; Joueurs sortis : GREEN 8-5, JONES 11-6, Lemaire 0-0, TIBY 5-17, CAGE 2-2, Demps 4-9, Houdart -, Mortant 0-0, François 6-0, Van Caeneghem -, LASISI 0-2.

Arbitre : MM. Vanhoye, Dehondt, Deblieck.

QT : 13-20, 31-16, 25-19, 14-22.