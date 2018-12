Largués à la mi-temps (32-49) par une équipe française privé de la polyvalente Plouffe, les Castors (sans Hamblin) ont eu le mérite de s’accrocher et de se battre pour revenir. Une fois encore poussées dans le dos par l’excellente Trahan-Davis ( 16 points, 10 rebonds), les dames de Pascal Angillis passeront de 34-54 (23e) à 62-69 (36e) en se battant comme des diablesses en défense. «On revient à -7 et puis on encaisse deux paniers au buzzer des Françaises » commentait Manu Mayombo. «On gagne la seconde mi-temps, c’est la preuve qu’on peut le faire. Lors de la première, nous n’étions pas dans le focus, dans l’intensité. Pourtant, on avait travaillé toutes ces choses à l’entraînement. »

Pascal Angillis se montrait pragmatique malgré la déception. «Sur le plan de la volonté, il n’y a rien à reprocher à mes dames. Elles se battent, je crois que ça s’est vu mais on doit parvenir à concilier notre intensité avec de la lucidité. C'est comme les automatismes, cela prendra du temps.»

Castors : 22/60 (10x3), 11/16 LF , 33 reb., 21 ftes, 9 ass. Devliegher (-) , ORTIZ 5-5, DELAERE 4-0, TRAHAN-DAVIS 8-8, Anderson -, RAZHEVA 4-6, Grzesinski , Hamblin, SAMUELSON 6-9, Mayombo 5-5 .

Bourges : 30/60 (7x3), 11/15 LF ,39 reb.,18 ftes, 12 ass. RAINCOCK-EKUNWE 8-6, OUVINA 6-4, CHARTEREAU 4-2, Rupert 8-0, Michel 2-5, JOHANNES 8-5, Berkani 5-5, Sharp 6-0, GODIN 2-2, Mpoka (-)..

Quarts : 17-28, 15-21, 20-14, 13-15.