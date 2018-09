Au lendemain des deux rencontres de préparation disputées face à la Turquie sans l’apport important d’Emma Meesseman et d’Ann Wauters, toutes deux toujours en revalidation, le Coach Philip Mestdagh et son staff ont rendue publique leur sélection finale en vue du Mondial de Tenerife (du 22 au 30 septembre prochain).

Des quinze présélectionnées qui restaient en course pour les douze places, trois (Manon Grzesinski, Serena-Lynn Geldof et Laure Resimont) ont donc dû être écartées et ce ne fut certes pas chose facile pour les décideurs tant chacune des joueuses, dans son registre propre, a prouvé au cours des matches de préparation pouvoir apporter des choses à cette équipe. Elles restent toutefois rappelables en cas de blessure d’une titulaire d’ici au départ pour les Canaries

Au final, dix des douze médaillées de Bronze du dernier Euro s’envoleront le 19 septembre pour Tenerife pour entamer le Mondial le 22 face à Porto-Rico. Sofie Hendrickx (qui avait annoncé sa retraite des Cats au printemps dernier) est remplacée numériquement par Julie Allemand (Lyon-Villeurbanne), ce qui permet au coach Mestdagh de pouvoir à nouveau compter sur trois meneuses de jeu (contre deux seulement lors de l’Euro de Prague). Au niveau des rotations sur les postes 4 et 5, la fougue et la combattivité de la jeune Hatty Nawezhi (1m88 - Northeastern Oklahoma) ont été finalement préférées à la taille (1m97) de la longiligne Serena-Lynn Geldof.

La sélection des douze Belgian Cats : Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Hatty Nahwezhi-Bende, Jana Raman, Julie Vanloo, Ann Wauters

Suppléantes: Manon Grzesinski, Laure Resimont, Serena-Lynn Geldof