La fédération belge a annoncé en marge du match pour la troisième place de la Coupe du monde de basket féminin entre la Belgique et l'Espagne dimanche à Tenerife qu'Ann Wauters était entrée dans le club des joueuses ayant au moins 100 sélections internationales au compteur.

L'intérieure flandrienne, 37 ans, a disputé son premier match sous le maillot de la Belgique en avril 1997 contre les Pays-Bas. Ann Wauters compte ainsi au moins 100 sélections avec la Belgique selon un décompte qui n'est pas encore tout à fait définitif.

Jusqu'ici la fédération belge ne disposait d'aucune statistique sur le nombre de sélections internationales côté féminin. Un travail de comptage est cours, précis pour la nouvelle génération de joueuses, partiel encore pour les plus anciennes. Ann Wauters compte ainsi au moins 100 sélections avec la Belgique et Marjorie Carpréaux atteint au moins 114 sélections internationales dimanche contre l'Espagne.

Ce ne sont pas les plus capées, 147 sélections ont ainsi déjà été recensées pour Laurence Van Malderen. Des joueuses comme Nele Deyaert, Anke De Mondt ou Dana Boonen, notamment, figurent aussi dans ce "club des 100" ainsi que Sofie Hendrickx (au moins 108), la capitaine des Belgian Cats à l'Euro l'an dernier.

Le décompte est cependant précis concernant la plus jeune génération. Jana Raman dispute dimanche son 99e match pour la Belgique, Julie Vanloo son 91e et Kim Mestdagh son 90e. Emma Meesseman disposera dimanche de 71 sélections au compteur, Antonia Delaere de 83, Hanne Mestdagh 55, Kyara Linskens 45, Julie Allemand 24, Heleen Nauwelaers 33 et Hatty Nawhezi 14.

Chaque match officiel et de préparation contre des équipes nationales rentrent en ligne de compte pour une sélection.