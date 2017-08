L’effectif des Belgian Lions, en pleine préparation pour l’Euro qui débutera dans 28 jours en Turquie, ne compte plus désormais que 17 joueurs. Après cinq jours de préparation en Islande, le groupe avait été rejoint par Tabu, Hervelle, Obasohan, Mwema, Salumu et Tumba en début de semaine. Et c’est ce mercredi qu’Eddy Casteels a réalisé ses premiers choix. Le sélectionneur belge a décidé de se séparer de Khalid Boukichou, Elias Lasisi, Loïc Schwartz, Domien Loubry et Ioann Iarochevitch (légèrement blessé).

Le plus déçu de tous fut sans doute Boukichou, toujours sans club après avoir quitté Ostende et qui comptait certainement prester avec les Lions pour susciter de l’intérêt. Mais l’intérieur, quintuple champion de Belgique avec le BCO, semble encore traîner certaines casseroles du passé. Et même si sa mentalité fut cette fois irréprochable, cela n’a pas encore convaincu Eddy Casteels qui lui a étonnamment préféré Amaury Gorgemans, pourtant bien moins en vue tout au long de la saison. Le nouveau pivot du Spirou n’a aucune chance de figurer dans la sélection finale pour l’Euro puisque Tumba et De Zeeuw sont incontournables à son poste. Et si l’un d’eux devait se blesser, Boukichou pourrait même encore être rappelé.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.