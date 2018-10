Il a fallu attendre la toute fin de rencontre pour que la pièce tombe du côté montois. Dans un duel intense et serré de bout en bout, les hommes de Daniel Goethals ont dû cravacher et se battre pour se défaire des Limbourgeois. "C’est une victoire qui fait du bien et qui est aussi importante parce que c’est le genre de match que nous devons absolument gagner à la maison", commente le coach de Mons.

Daniel Goethals a pour cela notamment pu compter sur un Uros Nikolic très adroit sous l’anneau (16 pts, 11 rebonds), un Idris Lasisi au top défensivement et collectivement (12 pts, 8 assists et 4 interceptions), un Andrew Chrabascz en réussite (13 pts à 6/8) ainsi qu’un Chris Jones toujours aussi serein et décisif (16 pts et 5 assists).

Ces apports étaient bien nécessaires pour contrer Price (16 pts), Spicer (15) et Morris (10). "Lorsque Limburg était mieux dedans, nous avons bien réagi, se félicite Big Dan. Quand nous étions légèrement derrière, nous avons sorti des grosses actions pour revenir. La fin de match a aussi été bonne. Nous avons mis les lancers-francs, nous avons fait ce qu’il fallait en défense."

Mons-Hainaut pointe désormais à quatre victoires pour une seule défaite. Soit aussi bien que le BC Ostende, septuple champion en titre. Avec même un average supérieur aux Côtiers, qui se sont cassé les dents contre Malines samedi soir. Les Montois sont donc leaders actuels de la ligue. Anecdotique mais symbolique et important pour le moral.

Surtout que Mons sortait d’une série de trois défaites de suite, dont deux en Fiba Europe Cup. "Après trois défaites, nous étions un peu dos au mur. Nous avions aussi plus de pression que Limburg qui n’avait rien à perdre à l’extérieur. Nous avons pu constater leur détermination. Mais nous avons fait ce qu’il fallait pour sortir de cette spirale."

Les Renards espèrent poursuivre avec une victoire européenne mercredi en Bulgarie face au BC Balkan.