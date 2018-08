C'était dans l'air du temps depuis un petit moment mais la signature devrait être officialisée dans les jours qui viennent (à son retour d'Afrique du Sud plus précisément): Carmelo Anthony va s'engager pour le minimum syndical avec les Houston Rockets du duo Chris Paul - James Harden.





Transféré il y a quelques semaines du côté d'Atlanta (en échange de Dennis Schroder et Timothé Luwawu-Cabarrot), Melo a rapidement été coupé, ce qui a permis à son compte en banque d'être particulièrement bien renfloué puisque dans l'affaire, il a touché un joli pactole de 27,9 millions de dollars. De quoi faire un petit sacrifice en signant au minimum avec les Rockets.





La question est maintenant de savoir quel sera l'impact de cette arrivée au sein de l'effectif de Houston, Melo ayant déjà affirmé par le passé qu'il n'était pas un joueur qui sort du banc et qu'il déciderait lui-même si le moment était venu pour lui de commencer sur la banquette. Car pour le moment, le trident sur lequel Mike D'Antoni s'appuye est bien composé de Paul-Harden-Capela. Affirmer que les Rockets seront moins forts avec l'arrivée de Carmelo Anthony, c'est aller vite en besogne car on parle tout de même d'une superstar et d'un futur hall of famer. Reste à voir comment il va s'intégrer et quel sera son rôle dans le Texas. Ce qui est certain, c'est qu'à bientôt 35 ans, Melo se voit-là offert une dernière chance d'un jour jouer une finale NBA car jusqu'à présent, il n'a connu qu'une seule finale de conférence avec Denver... en 2009!