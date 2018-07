La star de la NBA Carmelo Anthony va se retrouver libre de s'engager où il le souhaite. Un accord est intervenu entre son équipe d'Oklahoma City, les Atlanta Hawks et les Philadelphia 76ers, ont rapportés les médias américains. Le montage complexe doit à la fois permettre à OKC de réaliser d'importantes économies (100 millions de dollars, soit 85 millions d'euros) et à l'ailier de 34 ans, triple champion olympique américain, d'obtenir les 27,9 millions de dollars (23 millions EUR) qu'il aurait dû toucher en vertu d'une option lui permettant de rester une saison de plus à Oklahoma.

L'accord prévoit un échange entre Carmelo Anthony, d'une part, et le meneur allemand Dennis Schroder ainsi que le pivot Mike Muscala d'Atlanta d'autre part, affirment ESPN et Yahoo Sports.

La franchise d'Atlanta doit ensuite libérer le joueur, qui sera donc libre de s'engager avec une équipe en mesure de payer son salaire astronomique. Selon les médias américains, il pourrait s'agir des Houston Rockets.

Enfin, dernière étape du processus, Mike Muscala devrait rejoindre Philadelphie tandis que cette équipe transfèrera Justin Anderson à Atlanta et l'ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot à Oklahoma City.

"Melo" Anthony, arrivé en septembre 2017 à Oklahoma City, était devenu indésirable, notamment en raison de son rendement (16 points de moyenne par match seulement) et de son incapacité à jouer avec les autres stars du Thunder, Russell Westbrook et Paul George.

OKC a, en parallèle, besoin d'alléger sa masse salariale, estimée à 310 millions de dollars, pour se conformer aux règles de la NBA.

La saison dernière, Oklahoma City a terminé 4e de la Conférence Ouest avant d'être éliminé dès le premier tour des playoffs.