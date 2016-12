C'était dans l'air depuis l'élimination des Brabançonnes en EuroCup.

Le club de Castors Braine a décidé de se séparer de son coach Philip Mestdagh, arrivé cours de saison dernière.

Voici le communiqué des dirigeants brainois:

"Après avoir connu un début de saison dramatique avec une dizaine de blessures dont la plupart très sérieuses, ce qui nous a clairement coûté la qualification en Eurocup, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle avec l'ambition de repartir dans un nouvel état d'esprit à la conquête des titres nationaux. De telles circonstances imposent un changement, sans que les responsabilités personnelles soient engagées. Nous sommes en fait tous responsables et victimes de cet état de fait. Il convient de réagir. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était pour cela souhaitable pour tous de mettre un terme maintenant à la collaboration entre le coach et la team D1. Castors Braine joue depuis plusieurs années un rôle moteur dans la dynamique du basket féminin en Belgique et cela doit continuer malgré les circonstances vécues depuis septembre.

Nous avons connu ensemble des moments incroyables en Euroleague et en championnat belge, des moments très difficiles aussi au vu des circonstances jamais rencontrées ailleurs. Nous les avons affronté ensemble et nous tenons à remercier Philip pour tout ce qu'il a apporté au club.

Philip Mestdagh ne souhaite pas apporter de précisions. Tout est dit. Nous remercions la presse de respecter cela. Philip souhaite passer la période de Noël au calme avec sa famille.

Le successeur de Philip Mestdagh sera connu dans les prochaines heures."