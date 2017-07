Le tirage de l'EuroLeague a eu lieu hier à Munich.

Les quadruples championnes de Belgique affronteront, outre le Dynamo Koursk, tenant du titre, les Françaises de Villeneuve d’Ascq et de Bourges, les Tchèques de l’USK Prague (l'acien club de Steinberga), les Turques de Galatasaray, les Hongroises de Sopron ainsi que le vainqueur du match de qualification entre les Slovaques de Piestanske Cajky et les Polonaises de Polkowice. Les rencontres à domicile se disputeront au Spiroudôme.

Castors débutera par un déplacement à Koursk (11/10), avant de recevoir à Charleroi les Françaises de Bourges (18/10) et de se rendre à Villeneuve d'Ascq (25/10).

Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, les 5e et 6e sont reversés en EuroCup (au stade des quarts de finale) et les deux derniers sont éliminés.

À signaler qu'en Eurocoupe, le Belfius Namur Capitale affrontera les Françaises de Nantes et de Hainaut Basket (Saint-Amand) ainsi que les Hongroises de Gÿor. Le premier match aura lieu le 11 octobre.