En accueillant, ce mardi, en douzième journée de poule le Partizan Belgrade, un club dont le seul nom fait saliver les amateurs, les Spirou n’ont plus droit à l’erreur. Victorieux à Belgrade à l’aller, à la surprise générale, les hommes de Fulvio Bastianini avaient créé l’exploit en prenant les Serbes à leur propre piège : une précision mortelle au-delà des 6,75 m !

S’ils veulent avoir une chance de poursuivre leur parcours en Champions League (pour rappel, seuls les quatre premiers des cinq groupes ainsi que les quatre meilleurs des cinquièmes sont qualifiés), les Carolos doivent gagner leurs trois derniers matches. Face au Partizan, ce mardi, puis à ses deux plus proches concurrents ensuite, à Zielona Gora, d’abord, et face à Szolnok, pour terminer. Et même si le Spirou devait échouer dans sa quête, il reste un lot de consolation pour les meilleurs sixièmes avec un basculement en Fiba Europe Cup.

C’est dire si un nouveau succès face au Partizan permettrait sans doute de poursuivre l’aventure européenne, quelle qu’elle soit. Pour cela, les Hennuyers auront intérêt à aborder cette partie avec un autre état d’esprit qu’à Ludwigsburg mercredi dernier et Anvers ce samedi. "Nous n’y avions montré ni concentration, ni envie, du moins en début de partie alors qu’on devrait avoir envie de tout bouffer…" relevait le coach Bastianini, fatigué de devoir motiver des joueurs professionnels.

Faut-il y voir un lien de cause à effet avec la toute fraîche information indiquant que le contrat d’intérimaire de Brandon Bowman, qui gère parfois un peu trop visiblement ses efforts, ne serait pas prolongé une fois terminés les quatorze matches de poules. "Ce n’est pas qu’il ne joue pas, simplement il s’estime indispensable sur le terrain et fait donc (ou plutôt ne fait pas) tout ce qu’il faut pour y rester un maximum. Or, je suis de ceux qui pensent que, dans un match, il ne faut pas être comptable de ses efforts…" remarquait récemment le coach carolo.

En attendant, face aux Serbes, Bastianini devra toujours composer avec l’absence de Iarochevitch (ménisque) mais sans doute aussi de DJ Richardson qui devait repasser une résonnance magnétique ce lundi pour une douleur réapparue à son mollet récemment blessé. Quand à Michael Fusek, lui aussi épargné à Anvers, il devrait être en mesure d’être aligné. Reste que les Carolos vont se frotter à forte partie puisque le Partizan campe à une troisième place méritée.