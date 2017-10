Mons-Hainaut a aisément obtenu son billet pour la phase de poules de la Coupe d'Europe FIBA de basket.

Mercredi, les Renards sont allés s'imposer 66-79 chez les Bulgares de Beroe en match retour du second tour qualificatif. Ils ont ainsi confirmé leur large succès du match aller (88-59), emporté mardi dernier. Les Hennuyers menaient 36-39 à la pause. Le 4e quart a été déterminant. Les hommes de Daniel Goethals, maîtres du rebond pendant le match (33-42), ont gagné la dernière période 13-23. Tre Demps (16 pts, 5 assists), et Juvonte Reddic (16 pts, 7 rbs) ont été les Montois les plus en vue.

Mons-Hainaut rejoint Anvers et le Brussels, éliminés au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et reversés en phase de groupes de la Coupe d'Europe.

Plus tard dans la soirée, Charleroi, vainqueurs 75-92 des Tchèques de Pardubice au match aller, devrait se joindre aux trois autres équipes belges qualifiées pour la suite de la compétition (32 équipes réparties en 8 groupes de 4 dont les deux premiers se hissent au 2e tour.