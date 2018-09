La Belgique a battu l'Espagne 72-63 (mi-temps: 39-32) dans son troisième et dernier match du groupe C au Championnat du monde de basket féminin, mardi, à San Cristobal de la Laguna. Une victoire qui permet aux Belgian Cats de remporter le groupe et d'accéder directement aux quarts de finale.

Dans l'autre match du groupe, le Japon a battu Porto Rico 69-61.

Les Belgian Cats devaient s'imposer par 8 points d'écart pour remporter le groupe. Alors que les Espagnoles, championnes d'Europe et vice-championnes du monde et olympiques, étaient revenues à 70-63 à... 1 seconde du terme, Emma Meesseman a réussi à inscrire un dernier panier et offrir une victoire de 9 points aux Belges. Ce groupe est donc remporté par la Belgique devant l'Espagne et le Japon.

En conséquence, les Belgian Cats se qualifient directement pour les quarts de finale vendredi. L'Espagne et le Japon doivent passer par un barrage. L'Espagne jouera contre le Sénégal, 3e du groupe D, et le Japon affrontera la Chine, deuxième de ce même groupe.