La Belgique jouent ce dimanche face à l'Espagne pour la médaille de bronze de la Coupe du monde de basket féminin.

Elles ont déjà battu l'Espagne en match de groupe. Vont-elles rééditer l'exploit?

1er quart : 15-15

Après un très bon de match (15-5) lors duquel les Cats ont très vite trouvé leurs marques offensivement, via Meesseman surtout, et défensivement. Mais la montée au jeu de Torrens permettait à l'Espagne, qui jouait plus dur, de signer un 0-10 pour égaliser à la fin du quart.

Mi-temps : 27-32

Face au jeu physique, parfois même à la limite des Esapgnoles, les Belgian Cats ont éprouvé des difficultés à répondre. Le pourcentage à distance est trop insuffisant et la bataille du rebond a largement tourné à l'avantage de la Roja. La pause est arrivée au bon moment pour la Belgique qui doit maintenant trouver son second souffle pour bien terminer leur Mondial.

3e quart : 43-55

Les Belgian Cats commencent à avoir du mal à trouver l'énergie nécessaire pour contenir leur adversaire. Emma Meesseman et Kim Mestdagh ont permis de ne pas prendre l'eau complètement mais la dernière période s'annonce difficile pour la Belgique.

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTE: