La Belgique affronte la France en quarts de finale de la Coupe du monde de basket féminin ce vendredi soir à San Cristobal de la Laguna à Tenerife.

1er quart-temps

Les Belgian Cats ont bien entamé leur quart de finale en affichant une belle intensité défensive notamment, tandis que Meesseman s'occupait d'alimenter le marquoir sur le plan offensif avec 6 points au compteur dans ce premier quart-temps. Mais la France, menée durant une grande partie de la période, s'est montrée plus menaçante sur la fin, provoquant beaucoup de fautes belges.

Mi-temps (53-31)

Les Cats ont réalisé un deuxième quart pratiquement parfait avec un pourcentage hallucinant aux tirs (60%) face à une défense française complètement dépassée. Défensivement, les Belges ont également réalisé un gros boulot pour s'octroyer un avantage confortable à la pause. Kim Mestdagh a été la joueuse la plus en vue avec déjà 18 points au compteur (70% de réussite) alors que Julie Allemand compte elle déjà 9 assists sur sa feuille de stats au moment de rentrer au vestiaire.

3e quart-temps

Les Cats ont semblé accusé un peu le coup physiquement et ont connu un quart-temps plus compliqué au niveau de la réussite. Heureusement, la France n'est pas parvenue non plus à élever son niveau de jeu permettant aux Belges de conserver un bel avantage à 10 minutes de la fin. La demi-finale se rapproche...

