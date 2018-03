Le week-end fou de Maxime Depuydt, pro au Brussels et en finale de la Coupe avec l'équipe qu'il coache en P2 Brabant.

Le week-end de Maxime Depuydt a été pour le moins chargé et fertile en émotions. Et même si les défaites auront été au rendez-vous, l’important réside probablement ailleurs.

Vendredi, avec ses équipiers du Brussels, il se déplaçait à Anvers où pas moins de 17225 personnes (record national pour une rencontre de basketball) s’étaient déplacées à la Night of the Giants. Handicapée par quelques blessures, l’équipe bruxelloise n’a pas réussi à s’imposer (85-70).

Samedi, le pro rejoignait pour un team-building un spa et un gîte situés dans la commune du Roeulx . Un endroit loué par le Basket Club Brainois . L’équipe avait mis les petits plats dans les grands pour se préparer le mieux possible à la finale de la Coupe que le club disputait dimanche à Tubize.

Et le rapport avec Maxime ? Le jeune homme de 25 ans coache en réalité cette équipe de P2 Brabant.

La formation qui évolue à Lillois (Braine-l’Alleud) avait déjà créé la surprise la saison dernière en se hissant en demi-finale de la Coupe, éliminant plusieurs P1 au passage. Prise en main par Max alors que la saison 2017-18 avait déjà commencé, l’équipe brainoise a encore accompli des miracles et franchi une étape supplémentaire avec l’accession à la finale.

En prenant les rênes du coaching, Depuydt a en réalité joint l’utile à l’agréable. Régulièrement, il venait voir les matchs de ses potes en bord de terrain. Après une démission tardive de son ancien coach, l’équipe s’est retrouvée sans direction sportive. Et puis Max a repris le flambeau. Respecté et écouté par les plus jeunes et les anciens, Depuydt s’éclate visiblement même si cela n’a pas suffi pour repartir à Braine-l’Alleud avec la Coupe.

Revenue à -2 à deux minutes du terme alors qu’elle était pointée à -17 au Q3, son équipe n’a pu empêcher le Canter Schaerbeek (un des ténors de la P1) de s’imposer 77-85. Les 300 spectateurs auront en tout cas assisté à une vraie rencontre de propagande pour la balle orange. Un match disputé dans une très grosse ambiance. Le jeune homme de 25 ans a su trouver les mots justes pour s’adresser à tous : «J’aurais voulu gagné ce match et je suis donc fort déçu de ne pas avoir pu le faire mais je suis fier de tous mes gars qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière minute ! J’adresse aussi un énorme merci à tous nos supporters qui ont clairement mis le feu du début à la fin de cette rencontre ! »

Le club brainois en tout cas ne veut pas en rester là : il s’apprête à disputer les playoffs. Tout comme le Brussels, espère Max Depuydt.