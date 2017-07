Kevin Tumba a prolongé d'une saison à Murcie (Liga Endesa).

Kevin Tumba vient de signer pour une saison supplémentaire à Murcie. Arrivé en janvier dans le sud de l'Espagne, le pivot belge (ex-Mons, Louvain, Spirou) compte bien profiter de la confiance des dirigeants de l'UCAM pour s'affirmer encore un peu plus dans les raquettes de l'un des meilleurs championnats européens en 2017-18. Il rejoindra la Liga Endesa et Murcie après le championnat d'Europe (Istanbul) pour lequel il est préselectionné chez les Lions.

Si on revient quelques mois en arrière, comment s'est effectué votre passage en janvier dernier de l'EuroMillions Basketball League vers la Liga Endesa ? Avez-vous eu des problèmes d'adaptation ? Comment se passe la vie en Espagne?

«Au début, il fallait que je m'adapte à un nouveau championnat, à une nouvelle équipe et surtout à une culture différente. L'adaptation s'est fait assez vite grâce à mes coéquipiers et surtout à ma fiancée qui m'a accompagné. La vie en Espagne est totalement différente, les gens vivent de façon décalée à cause de la chaleur. Les entraînements se déroulent tard, c'est vraiment une autre culture. »

Qu'est-ce que le coach attendait de vous ?

«J'ai eu beaucoup de discussion avec lui. Il voulait que je sorte du banc pour insuffler une énergie nouvelle à l'équipe de part mon intensité et mon agressivité en défense.L'équipe et le coach étaient satisfaits de mon apport mais moi je sais que je peux encore beaucoup mieux faire.(NdlR Kevin a joué 16 matchs, dont 3 dans le cinq de base et a empilé 3,5 points, 4 rebonds et 0,5 contre)»

Quel type de Basket Murcie pratique-t-il ?



«Nous étions une équipe agressive en défense qui court beaucoup en transition et également bien structurer offensivement. »

Murcie a terminé 9e et est passé à un cheveu des playoffs. Vous êtes-vous reposé après le championnat ou comme l'an passé, avez-vous parfait votre condition aux Etats-Unis ?

«Je me suis reposé 2 semaines et j'ai recommencé ma préparation début juin avec Peter Sempels à Louvain. Ensuite, comme l'année passée, je suis venu aux USA pour parfaire ma préparation en vue de l'Euro et de la saison à venir. »

Justement, quelles sont vos ambitions individuelles avec le maillot national sur vos épaules et quel sera l'objectif collectif à l'EuroBasket 2017 ?

«Nous commencerons avec les Lions le 1er août, nous aurons beaucoup de matchs de préparation. La seule ambition que j'ai c'est d'être avec les 12 qui partiront et je veux donner le maximum pour l'équipe. Quand on porte le maillot national, il ne s'agit pas d'ambition personnelle. L'équipe représente la Belgique. A Istanbul, nous sommes dans une poule avec notamment la Russie, la Serbie et la Turquie. Nous savons que ce sera tout sauf facile mais nous devons avoir confiance en nos qualités et garder en mémoire le parcours des Cats. Tout est possible ! ».