Douze Lions en quête d’Euro

C’est un Eddy Casteels remonté à bloc et prêt au combat qui, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à l’Hôtel de Ville d’Anvers ce lundi, a livré à la fois sa sélection définitive et ses ambitions en vue du tour de qualification à l’Euro 2017 qui démarrera dès demain mercredi pour les Belgian Lions (contre Chypre à 18 h à la Lotto Arena d’Anvers).

Sans surprise de dernière minute, ce sont donc bien les douze joueurs qui ont terminé avec succès la campagne de préparation qui sont repris pour entamer le tour de qualification en lui-même. Axel Hervelle, dont la possible participation est restée en suspens jusqu’à la dernière seconde, n’en sera donc pas même si, en vieux serviteur de l’équipe nationale qu’il est, il n’a pas fermé la porte à un dépannage ponctuel en cas d’éventuelle blessure mettant en péril la qualification des Lions. C’est qu’après 13 saisons chargées au niveau international, le corps du vieux guerrier a besoin à ce stade de sa carrière du repos nécessaire pour pouvoir retrouver la vitalité indispensable à une dernière campagne l’été prochain.

Les Belgian Lions sont en effet à un moment charnière : l’ancienne génération transmet doucement le témoin, sans doute un peu plus vite que prévu du fait de multiples blessures et forfaits. C’est aux plus jeunes maintenant d’acquérir l’expérience nécessaire, eux qui seront chargés de viser à terme une qualification aux Championnat du Monde, voire plus...

"Je suis incroyablement fier de ces jeunes gars", martèle Eddy Casteels, le coach fédéral. "Pour nombre d’entre eux, l’aventure a commencé en juillet au rassemblement des Young Lions, ce concept voulu pour faciliter la transition des jeunes vers le top. Du fait des blessures, celle-ci a dû être opérée beaucoup plus vite que prévu, mais ils sont là ! Avec la foi et l’impétuosité de la jeunesse, ils ont répondu présent avec les mêmes vertus de combativité. Ils ne lâchent rien comme l’a démontré cette campagne de préparation."

Mais Casteels se veut prudent et prévient : "Nous sommes donc aussi prêts que l’on peut l’être, mais ce serait une erreur énorme que de sous-estimer nos trois adversaires. Il faut aborder chaque match avec agressivité mais aussi humilité et là, nous aurons toutes nos chances !"

La sélection : Obasohan, Vanwijn, Schwartz, Tumba, Kesteloot, Boukichou, Iarochevitch, Salumu, Tabu, De Zeeuw, Mwema, Bosco.