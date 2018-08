S'il faudra encore attendre quelques jours (vendredi certainement) pour connaître le calendrier complet et définitif de la prochaine saison NBA, ESPN et le New York Times ont déjà levé un coin du voile à propos du traditionnel Christmas Day! Et une fois encore, les dirigeants de la Grande League nous ont gâté avec quelques affiches plus qu'intéressantes.





Au total, ce sont cinq rencontres qui sont programmées et la soirée débutera sur les coups de 18h (heure belge) avec un Bucks-Knicks en guise d'apéro. L'entrée, quant à elle, sera servie vers 21h avec un bouillonnant Thunder-Rockets qui risque de faire des étincelles. Une fois la dinde avalée, tout le monde prendra place dans le sofa à 23h30 pour un petit Sixers-Boston qui devrait valoir le détour. Et après le dessert, la NBA a concocté un deuxième plat de résistance qui s'annonce coriace: Golden State - Lakers à 2h30 du matin. Un petit duel entre la bande à Steph Curry et le King fraîchement débarqué dans la cité des Anges. Enfin, avant d'aller tranquillement se coucher, vous pourrez profiter d'un Portland-Utah à 4h30 du matin.