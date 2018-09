Emma Meesseman, comme ses coéquipières, était déçue d'être passée près d'un podium mondial dans la foulée d'un podium européen dimanche à Tenerife.



L'intérieure flandrienne, deuxième meilleure scoreuse de la Coupe du monde avec 18,5 points de moyenne par match, aura encore éclaboussé les rencontres de sa classe.

"Pour le moment, nous sommes déçues, mais je suis sûre que dans quelques semaines, nous serons très fières de notre parcours. Quatrième au monde, c'est énorme", a confié Emma Meesseman, 25 ans, à l'issue de la défaite face à l'Espagne (67-60) dans le match pour la 3e place.

"Il y a quelques mois, nous aurions accepté cette défaite et signé des deux mains pour atteindre le top 8 mondial, mais passer si près d'une médaille à la Coupe du monde, cela fait mal. On a montré notre caractère en revenant très près de l'Espagne en fin de match, mais ce qui nous a manqué à ce moment-là, c'est de l'expérience. Les Espagnoles en ont beaucoup. Ce sont des supers joueuses, avec un grand coach, une grande profondeur de banc. Mais quand on voit comment on a progressé après l'Euro, je suis sûre que nous allons connaître cette même progression après cette Coupe du monde. Les joueuses vont jouer avec leur club dans de bons championnats, en Coupe d'Europe, en Euroligue et quand on voit ce que l'on est capable de faire avec notre équipe nationale, cela nous donne une grande motivation."

Julie Allemand: "Il y a eu des moments de folie, et le travail d'équipe nous a mené 4e"

Révélation de la Coupe du monde pour la majorité des observateurs, Julie Allemand soulignait "le travail d'équipe" des Belgian Cats qui a mené la Belgique à la 4e place de la Coupe du monde, battue cependant par l'Espagne (67-60) dans le match pour la médaille de bronze dimanche à Tenerife.

© AP "Normalement, avec un top 4 mondial, on doit être contente, mais là tout de suite, c'est la déception de ne pas pouvoir monter sur le podium. Cela s'est joué sur des détails encore. A part au début du match, on a quand même subi la pression défensive espagnole. Bravo à elles, parce qu'elles nous ont mises en difficulté. On a commis pas mal d'erreurs, il y a eu un manque de communication parfois, mais de nouveau on continue à apprendre. A ce niveau-là, 4e, c'est bien, mais cela montre aussi tout le boulot qu'il nous reste à accomplir."

Le parcours des Belgian Cats aura été brillant durant tout le tournoi, accumulant les prestations de haut niveau face aux meilleures équipes du monde (Japon, Espagne, France, Etats-Unis et Espagne encore). "C'était notre dernier match, on s'était dit qu'il fallait tout donner. Dans l'instant, là c'est dur, mais durant tout le tournoi, il y a eu un gros travail d'équipe qui nous a menées jusqu'à la petite finale. Il y avait de l'enthousiasme et des moments de pure folie. On peut être très fières de ça."

Meilleure passeuse de la Coupe du monde, Julie Allemand, 22 ans, aura égalé le nombre d'assists délivrés dans une rencontre de Coupe du monde (13 comme la Japonaise Yuka en 1954) contre la France en quarts de finale vendredi.

Avec ses 12 assists contre les Etats-Unis en demi-finales samedi, Julie Allemand a aligné 25 assists en deux matches du top 8 mondial, du jamais vu, ajoutant 8 passes décisives dans le match pour le bronze dimanche finissant à 8.2 de moyenne (pour seulement 2,5 pertes de balle par match).