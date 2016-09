Euro 2017: Forcer la qualif à domicile

Basket

Rétrospectivement, avec quatre succès au compteur en autant de sorties, cette poule de qualification pourrait paraître trop simple, voire sans saveur, pour des Belgian Lions qui, à l’autopsie, semblent un cran au-dessus de leurs rivaux dans ce groupe A. Ce serait oublier un peu vite les affres vécus ces dernières semaines au gré des blessures et des forfaits qui s’enchaînaient les uns aux autres. Ce serait aussi faire fi du travail de préparation en profondeur orchestré par Eddy Casteels ainsi que de la réponse aux attentes offerte par cette bande de jeunes joueurs jetés plus vite que prévu dans la grande profondeur de la piscine européenne.

À force de travail, en adhérant à 100 % aux valeurs prônées depuis une douzaine d’années par le coach fédéral, ces Belgian Lions new-look sont sur le point d’atteindre leur objectif, la qualification à l’Euro 2017. Mais cela ne leur suffit plus : c’est ce mercredi soir à la Lotto Arena d’Anvers, leur port d’attache naturel, qu’ils entendent fêter avec leurs supporters à la fois un cinquième succès d’affilée mais aussi une qualification sans discussion. Comme ses équipiers, Kevin Tumba entend même aller au-delà. "On en a parlé entre nous, ce que nous visons désormais, c’est le six sur six. Un Grand Chelem qui passera par l’implication de chacun en défense, comme c’est le cas…" explique celui qui fait figure d’intimidateur dans la raquette.

Pour avoir l’occasion d’atteindre ce but et donc d’aller, samedi, défier les Islandais avec l’esprit libéré de toute angoisse, il conviendra d’abord de passer sur le corps des Suisses. À Fribourg, voici dix jours, les Helvètes n’avaient jamais pu se dépêtrer de la toile d’araignée défensive tissée par nos compatriotes. Pour autant, ils comptent quelques joueurs de talent, comme Ramseier ou les frères Mladjan, qu’il ne faudra pas prendre à la légère si on veut éviter tout retour de flamme au niveau du tir extérieur, un art dans lequel les descendants de Guillaume Tell ont une hérédité à faire valoir.

Denis Esser