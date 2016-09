Euro 2017: Les Lions à un succès de la qualification

Basket

On ne pouvait rêver meilleur scénario pour cette quatrième journée du tour de qualification à l’Euro 2017. Les Belges se sont en effet imposés sans aucune discussion à l’Elefthéria Arena alors que l’Islande s’inclinait devant la Suisse. Il reste donc aux Belges à s’imposer encore une fois pour être mathématiquement qualifiés et sûrs de leur première place.

Autant dire qu’à condition de rester concentrés, il y a de très grandes chances que les Lions compostent leur billet pour l’Euro 2017 dès mercredi face à la Suisse qu’ils avaient battu à Fribourg voici huit jours à peine. Cette concentration, cette application, nos compatriotes l’ont démontrée d’emblée face aux Chypriotes.

Si les Lions étaient accrochés jusqu’à 7-7, Jonathan Tabu donnait ensuite le ton, de la voix d’abord, de deux bombes successives ensuite avant que Tumba, maître des airs, ne propulse à la Belgique à 9-17 et 14-21. Mais les Lions haussaient encore le ton en défense dans le second quart pour limiter les Chypriotes à sept petits points en dix minutes. De quoi permettre aux hommes d’Eddy Casteels de se dégager à 16-37 et 21-43 (repos) par un Boukichou en verve offensive.

À la reprise , Schwartz et Kesteloot imposaient leur défense de sangsue pour permettre aux Belges d’atteindre les 25 longueurs d’avance à 32-57. Sans doute inconsciemment repus, ils se désunissaient alors face à des Chypriotes qui jouaient leurs chances jusqu’au bout et durcissaient leur défense jusqu’à basculer dans la brutalité. Heureusement, le large matelas dont disposaient nos compatriotes permettait aux Lions de gérer tranquillement la fin de partie pour remporter un succès jamais mis en péril.





Chypre 55 - 72 Belgique

Chypre : 20 sur 50 (8x3); 7 lf sur 12; 30 Rbds, 24 fp; Joueurs sortis : Loizides 0-2, KING 8-2, Michail 0-0, Pilavas 0-2, Trisokkas 1-2, SIZOPOULOS 0-3, Koronides 0-3, PANTOURIS 4-0, THEOCHARIDES 0-2, Razis 0-3, PANTELI 3-5, Stylianou 5-10.

Belgique : 25 sur 60 (7x3); 15 lf sur 23; 39 Rbds, 23 fp; Joueurs sortis : Bosco 3-3, Obasohan 3-2, Mwema -, TABU 6-4, Schwartz 5-0, SALUMU 6-2, DE ZEEUW 0-0, Boukichou 8-5, TUMBA 8-2, Vanwijn 0-4, Iarochevitch 2-1, KESTELOOT 2-6.

Score par QT : 14-21, 7-22, 18-16, 16-13.

Arbitre : MM Obrknezevic (Srb), Nedovic (Slo), Manheim (Isr).