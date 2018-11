Sauf énorme contre-performance, les Belgian Cats devraient valider leur ticket pour le championnat d'Europe en Serbie et en Lettonie (du 27 juin au 7 juillet 2019).

Après cinq journées, la Belgique est deuxième du groupe G avec quatre victoires pour une défaite. Les Tchèques, en tête du groupe et invaincues, se sont qualifiées samedi grâce à une large victoire en Suisse.

Les Cats, victorieuses en Allemagne samedi (58-77) après un début de partie quelque peu poussif, devront montrer un tout autre visage mercredi pour s'imposer. Elles évolueront sans Julie Allemand, toujours blessée aux ischios, et Ann Wauters (genou). A l'aller à Prague, les troupes de Philip Mestdagh s'étaient inclinées 53-48.

Le premier de chacun des huit groupes et les six meilleurs deuxièmes sont qualifiés. La Belgique est actuellement 3e au classement des meilleurs deuxièmes, avec une victoire d'avance ainsi qu'une meilleure différence (+125) que les deux nations virtuellement éliminées, le Monténégro (+59) et la Grèce (+26). Il faudrait donc subir une lourde défaite et voir ces deux pays s'imposer très largement pour inquiéter les Belges. En outre, une victoire de cinq points d'écart assurerait aux Belges de remporter son groupe.

La Tchéquie, la Turquie, la Slovénie, l'Espagne et la Russie ont déjà validé leur ticket pour l'Euro 2019, à l'instar des deux pays hôtes.

Les Belgian Cats ont été médaillées de bronze à l'Euro 2017 puis 4e de la Coupe du monde en septembre à Tenerife. Le championnat d'Europe 2019 qualifiera six pays pour le tournoi pré-olympique en vue des JO de Tokyo 2020.