Ekaterinbourg s'est promené face à Braine ce mercredi

Les chantiers sont nombreux dans la maison brabançonne qui s’est complètement écroulée hier en Russie. A sept rotations (si on exclut le maigre temps de jeu de Devliegher), les Brabançonnes n’auront fait illusion que cinq minutes (13-7). Le reste, ce fut un déboulé de l’UMMC qui s’est permis le luxe de faire reposer son intérieure Griner et de longtemps préserver l’Espagnole Torrens.

Les onze autres joueuses alignées, en particulier la paire d’intérieures Vadeeva – Vieru auteure de 46 points et preneuse de 18 rebonds, ont livré un récital offensif sans beaucoup d’opposition. Plus inquiétant, Braine n’a pas été en mesure de se rebeller face à une formation qui a pris trois fois plus de rebonds et scoré trois fois plus dans la raquette.

L’ombre de Hamblin, mieux en jambes depuis quelques semaines et bloquée au dos, et celle de Samuelson (doigt fracturé), out jusque fin janvier auront fatalement plané sur une rencontre à sens unique.

Castors : 20/53 (4x3), 9/11 LF, 15 reb., 11 ass., 18 ftes. Devliegher, ORTIZ 4, DELAERE 9, TRAHAN-DAVIS 10, Anderson 9, RAZHEVA 15, Grzesinki, MAYOMBO 6.