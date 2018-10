Le Brussels a été battu sur le parquet de Liège 92-83 (mi-temps: 53-47) vendredi lors de la 5e journée de l'Euromillions Basket League.

Après leur première victoire de la saison, vendredi dernier contre Mons-Hainaut, les troupes de Serge Crevecoeur espéraient forger un résultat positif au Country Hall. Malgré cinq joueurs à plus de dix points, le Brussels s'est donc incliné à Liège. Quant aux Liégeois, ils ont pu compter sur les quatre meilleurs marqueurs de la rencontre avec Dwight Coleby (23 pts), Terry Deroover (19 pts), Milos Bojovic (17 pts) et Bradford Burgess (16 pts).

Dans l'autre match de la soirée, Alost a facilement pris la mesure de Louvain 75-58 (mi-temps: 38-26), emmené par son duo Brandon Rozzell (20 pts) - Jonathan Williams (17 pts).

Alost et Liège sont respectivement 3e et 4e avec le même bilan (2v-3d), comme le Brussels (7e) et Louvain (8e) avec une victoire pour trois défaites.

Samedi, Malines (5e, 1v-3d) accueillera Ostende (1er, 4v) alors que Mons-Hainaut (2e, 3v-1d) défiera sur son parquet Limburg United (4e, 2v-1d). Dimanche, cette 5e journée se ponctuera par le déplacement de Charleroi (3e, 2v-1d) à Anvers (10e, 1v-1d).