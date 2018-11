Marie De Clerck deviendra la nouvelle manager générale du club de basket de Filou Ostende le 1er juillet prochain, a annoncé mercredi le club champion de Belgique.

Elle succédera à Marijke Schaepelinck, qui a occupé la fonction pendant près de vingt ans. De Clerck avait rejoint l'organigramme ostendais le 1er janvier. Schaepelinck restera à Ostende après l'été et continuera à assurer le suivi financier.

De Clerck, 43 ans, juriste de formation est la fille de l'ancien ministre CD&V Stefaan De Clerck. Ces dernières années, elle a combiné son poste d'échevine (CD&V) de Wevelgem avec des postes de directrice marketing pour des magazines tels que Trends, Weekend Knack et Nest. Elle a également été la projectmanager de Flanders Inshape - qui a ensuite été repris par l'Antwerp Management School. En tant que directrice marketing, elle y a pris en charge un processus de réorganisation et a défini et coordonné la nouvelle stratégie marketing.

De Clerck a un passé dans le basket. Pendant plus de dix ans, elle a joué en première et deuxième division avec Soubry Courtrai, Haantjes Audenarde et Damesbasket Louvain, entre autres. Elle est aussi titulaire d'un diplôme B d'entraîneur.