Liège s'est incliné 78-92 (mi-temps: 36-48) face à Mons-Hainaut jeudi soir en match avancé de la 3e journée de championnat. Les Liégeois évoluaient théoriquement à domicile à la Mons Arena.

Suite à un problème de marquoir non conforme au Country Hall de Liège, la rencontre prévue vendredi avait en effet été avancée, mais dans la salle de ... Mons-Hainaut. Le match, quant à lui, n'était pas inversé et c'est donc comme équipe visitée que Liège débutait la partie. Dans leur salle mais en déplacement, les Montois créaient un premier écart en fin de premier quart-temps pour mener 17-25. Une avance que les hommes de Daniel Goethals accentuaient dans le deuxième quart-temps pour fixer le score à 36-48 au repos. Après la pause, Liège tentait une réaction mais bien trop timide pour refaire son retard. Finalement, les Hennuyers s'imposaient 78-92 pour décrocher leur troisième victoire en autant de rencontres. Liège, de son côté, concède une deuxième défaite en trois matches. La suite de la 3e journée aura lieu vendredi avec le Clasico entre Charleroi et Ostende. Samedi, le Brussels se rend à Alost et Kangoeroes Malines accueille Limbourg United.