L'hégémonie du BCO sur le basket belge est-elle en train de prendre fin ? Un nouveau cycle semble en tout cas en route à la côté



Depuis maintenant six saisons, Ostende règne en maître absolu sur le championnat belge. Mais après six titres de champions consécutifs et cinq coupes de Belgique, il semblerait que les Côtiers pensent à faire quelques changements au sein de leur effectif. Si les départs de Rasko Katic vers Charleroi et de Pierre-Antoine Gillet vers Chalon étaient déjà actés depuis plusieurs semaines, d'autres cadres vont également quitter le BCO.



De cette manière, on vient d'apprendre que Khalid Boukichou, le pivot belge international, ne fera plus partie de l'effectif ostendais. Sa future destination n'a pas encore été annoncée mais on ne le verra plus au Versluys Dôme l'année prochaine. Mais ce n'est pas le seul à quitter le navire ostendais. Dario Gjergja ne pourra plus compter non plus sur Corey Walden et DJ Newbill, les deux Américains qui avaient fait énormément de dégâts au sein des défenses de l'Euromillions League.



Boukichou, Gillet, Katic, Walden, Newbill, voilà donc cinq cadres qui quittent Ostende qui a décidé de travailler autrement. L'idée est de trouver quelques joueurs d'expérience mais surtout d'intégrer de nouveaux jeunes à ce groupe. Le club entend construire une nouvelle génération dorée tout en travaillant avec son club partenaire, DUVA Gistel.



Oui, actuellement, Ostende semble moins fort que la saison passée mais connaissant Dario Gjergja et le staff du BCO, même si l'on parle d'une saison de transition à la côte, ce n'est pas dans les gènes du coach à succès de voir son équipe perdre, un mot que ne fait plus partie de son vocabulaire depuis de nombreuses saisons. Et avec des gars comme Salumu, Djordjevic, Kesteloot ou encore Mwema, il y a de quoi faire plus qu'ennuyer ses principaux adversaires dans la course au titre d'autant plus que Dario Gjergja a souvent eu le nez fin lorsqu'il s'agit d'attirer de nouvelles perles au BCO.



Une page du basket belge est-elle en train de se tourner? Le règne ostendais est-il en train de prendre fin? Début de réponse dans quelques semaines mais même si le BCO semble actuellement moins fort, il faudra très certainement encore compter sur lui au moment important de la saison.