Le joueur du week-end: Dusan Djordjevic

Le match du week-end: Alost - Mons

Le chiffre du week-end: 12

La phrase du week-end

Tous les résultats

Le classement

Le programme de la prochaine journée

Un peu à l'image du bon vin, le meneur serbe du BCO se bonifie avec le temps. Et s'il est surnommé le "Général", ce n'est pas pour rien. Depuis qu'il est arrivé en Belgique, Dusan Djordjevic ne cesse d'épater le monde de la balle orange par son talent, sa vista et son longévité sans faille. Vendredi soir encore, face au Spirou, le distributeur ostendais a livré une prestation cinq étoiles. Dès le début du match, on a senti que ce serait le sien. D'ailleurs, à l'issue du premier quart, il s'affichait déjà avec quatre caviars pour régaler l'assemblée mais surtout ses coéquipiers. Au final, il termine cette rencontre avec 17 points, 7 assists, 7 rebonds, 2 interceptions, une petite perte de balle et une réussite aux shoots à 62,5%. Evaluation globale: 33! Plus que jamais, Dusan Djordjevic fait sans conteste partie des meilleurs joueurs à avoir transité par notre championnat et il le prouve saison après saison.Comment les Montois ont-ils pu laisser filer cette victoire, eux qui menaient encore de 16 points à 6 minutes du buzzer? C'est certainement la question que se pose encore Daniel Goethals (un élément de réponse se trouve ci-dessous). Car les Renards avaient tout en main pour repartir du Forum avec une belle victoire dans la poche. Même si l'arbitrage n'a pas été de tout reproche selon le mentor du BMH, les Alostois ont tout de même planté 20 points dans les cinq dernières minutes de la rencontre pour empocher un succès inespéré grâce à deux lancers francs de Charbascz dans les ultimes secondes (81-80). Une défaite qui fait mal au moral des Renards alors que du côté alostois, on ne pouvait que se féliciter de n'avoir rien lâché même mené de 16 points dans le money-time!Comme on le dit souvent: les chiffres ne mentent pas. Face à Willebroek, les Liégeois ont vraiment manqué d'agressivité défensive. Pour preuve: ils encaissent 102 points et ne commettent que 12 fautes en 40 minutes! ", déplorait l'entraineur liégeois Laurent Constantiello.Une fois le match terminé, Daniel Goethals, l'entraineur de Mons, est entré dans une colère noire et n'a pas hésité à remettre en cause la prestation du trio arbitral qui, selon lui, a clairement joué un rôle crucial (en sa défaveur) en fin de rencontre!Anvers - Brussels: 84-82 (joué le 4 octobre)Limburg - Louvain: 93-88Liège - Willebroek: 83-102Charleroi - Ostende: 75-92Alost - Mons: 81-801) Ostende (4-0)2) Anvers (2-0)3) Alost (3-1)4) Willebroek (2-1)5) Mons (2-2)6) Limburg (1-2)7) Brussels (1-2)8) Charleroi (1-2)9) Liège (1-3)10) Louvain (0-4)Brussels - Alost (vendredi 20h30)Louvain - Anvers (samedi 20h30)Mons - Limburg (samedi 20h30)Willebroek - Charleroi (samedi 20h30)Ostende - Liège (samedi 20h30)