À la peine près de 34 minutes (69-56), le Brussels est parvenu à arracher une prolongation à Mons car l’Union s’était arrêtée de jouer. Demps, 9 points dans le temps réglementaire (et 29 au total), signera à lui tout seul un succès mérité mais qui a mis du temps à se dessiner.

Sans Gorgemans (genou) mais avec le retour de Bosco, Mons avait pris d’entrée la direction des opérations. À l’exception de Simmons, la colonie américaine du Brussels manquait résolument de tranchant. Le peu d’allant visiteur était également marqué par des pertes de balle immédiatement sanctionnées par Demps ou Lasisi. Contraint au temps mort à 28-20 (14 e ), le coach Crevecoeur confiait à Loubry les clefs du rythme bruxellois. Bien lui en prit, le guard bruxello-anversois ramenait les siens à 32 partout (17 e ). Quelques distractions au rebond et une envie boraine supérieure avaient gardé les hommes de De Meulemeester aux commandes.

Après le repos (41-36), ce sont les Renards qui laissaient toujours la meilleure impression collective. Sans pouvoir se détacher, ils s’octroyaient des secondes voire troisièmes chances au rebond. Peu lucide en zone offensive et fâché avec les lancers (4/9 au Q3), le Brussels restait cependant au contact. Mann et Demps changeaient le cours de la rencontre en quelques minutes dès 60-54 (30 e ). Leur apport et l’apathie bruxelloise au rebond défensif donnaient pour la première fois un écart à deux chiffres : 69-56 (35 e ). Apathique et dominé au rebond, le Brussels trouvait des ressources insoupçonnées pour revenir au grand galop.

Encore mené de dix points à 1’35’’, Dowe et les subtiles accélérations de Bray arrachaient même la prolongation à 78 partout. Avant que Demps ne rentre en scène…





Mons 91 (A.P.) - 90 Brussels

Mons : 35 sur 71 (6x3); 15 lf sur 19; 48 rbs; 20 ass.; 22 fp.

Green 4-0-2, Buysse (-), Sainsbury 4-0, CAGE 5-2, DEMPS 11-9-9, Houdart (-), Mortant (-), Bosco 2-0, Van Caeneghem 2-0, LASISI 4-1, OLAH 4-13-2, MANN 5-12.

Brussels : 34 sur 72 (8x3); 14 lf sur 23; 30 rbs; 16 ass.; 21 fp. Loubry 10-0, DOWE 4-10-3, Foerts N. (-), Lichodzijewski 2-2-3, Muya (-), Depuydt (-), PECIUKEVICIUS 3-6-2, UBEL 4-0, Foerts J. (-), BRAY 3-15-4, SIMMONS 10-9, Chapelle (-).

Arbitres : MM. Beck, Dehondt, Vercauteren.

Quarts : 19-15, 22-21, 19-18, 18-24, 13-12