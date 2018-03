Le joueur du week-end: Jack Gibbs





En feu! C'est certainement le terme qui définit le mieux l'état de Jack Gibbs, l'ailier-shooteur du Spirou, vendredi soir face à Ostende. Replacé à l'aile suite à l'arrivée de Jerime Anderson à la mène, le rookie américain était tout simplement inarrêtable. Il termine ce Clasico avec 39 points au compteur, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception! Une prestation hors norme qui a également permis aux protégés du coach Lynch de faire tomber l'ogre ostendais, invaincu jusque-là.





© BELGA







Le match du week-end: Charleroi-Ostende





On pensait que ça n'arriverait jamais mais finalement, ca y est: Ostende est (enfin!) tombé en championnat cette saison. Et les premiers à réaliser cet exploit, ce sont les Carolos au terme d'une rencontre parfaitement dirigée malgré un début de match un peu compliqué la faute à un Jean Salumu (26pts à 100%) des grands soirs. Mais côté carolo, il y avait un autre grand bonhomme sur le terrain. Outre la belle entrée en matière sous ses nouvelles couleurs de Jerime Anderson, c'est le rookie américain, Jack Gibbs, qui a éclaboussé le Spiroudome par son talent. L'ailier-shooteur termine la rencontre avec 39 points au compteur ce qui a permis de mettre fin au brevet d'invincibilité des Ostendais depuis la début du championnat et leurs 21 succès de suite. " Je l'avais déjà fait quelque fois quand j'étais plus jeune mais c'est la première fois en tant que professionnel", sourit le héros du match. Au final, les Carolos s'imposent 96-84.





© BELGA







Le chiffre du week-end: 17.250





Vendredi soir, la Night of the Giants a battu un nouveau record d'affluence avec près de 17.250 spectateurs lors de la victoire des Anversois (85-70) face au Brussels. Une belle propagande pour le basket qui démontre que la demande est bien présente.





© Photo news







La phrase du week-end





" En Belgique, on se plaint souvent de l'arbitrage, ce soir, je voudrais souligner la solide prestation des hommes en gris." Si Mons s'est incliné à Alost samedi soir (83-77), Daniel Goethals, l'entraineur du BMH, a tout de même souhaité rester sur une note positive en félicitant le trio arbitral pour sa prestation.





© BELGA







Les résultats du week-end





Charleroi - Ostende: 96-84

Limburg - Louvain: 75-65

Liège - Willebroek: 84-96

Anvers - Brussels: 85-70

Alost - Mons: 83-77





Le classement





1) Ostende (21-1)

2) Anvers (17-5)

3) Alost (15-8)

4) Charleroi (15-7)

5) Mons (11-11)

6) Limburg (9-13)

7) Willebroek (9-13)

8) Brussels (7-16)

9) Liège (5-17)

10) Louvain (2-20)





La prochaine journée





Louvain - Liège (Vendredi 20h30)

Willebroek - Ostende (Vendredi 20h30)

Alost - Anvers (Vendredi 20h30)

Brussels - Limburg (Vendredi 20h30)

Mons - Charleroi (Vendredi 20h30)





Ostende - Willebroek (Samedi 20h30)

Liège - Louvain (Samedi 20h30)





Limburg - Brussels (Dimanche 15h)

Charleroi - Mons (Dimanche 15h)

Anvers - Alost (Dimanche 17h30)