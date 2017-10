Ceux qui pensaient que l’hégémonie d’Ostende sur le championnat allait s’arrêter cette saison après les départs de Gillet, Boukichou, Katic et Walden vont devoir revoir leurs plans. Malgré de nombreux changements, les Côtiers sont toujours aussi dominants et impressionnants et vendredi soir, ce sont les Carolos qui en ont fait les frais… pour la septième fois consécutive (trois défaites en championnat et trois défaites en playoffs l’année dernière).

Emmenés par un Djordjevic plus Général que jamais et auteur de 4 assists… au premier quart, les visiteurs ont rapidement pris les commandes. Le meneur du BCO trouvait ses coéquipiers les yeux fermés et Lasisi empilait lay-up sur lay-up pour planter un 0-11 (5-17). Il fallait la montée au jeu de Libert et de sa rage de vaincre pour répondre aux visiteurs. En réussite, le capitaine carolo profitait du repos de Jekiri pour planter un 12-0 et remettre le Spirou dans le match (23-26). Comme un symbole, c’est… Schwartz, un ancien de la maison, qui plantait deux bombes consécutives pour remettre le BCO sur les bons rails (30-38) et virer en tête à la pause (39-44).

Au retour des vestiaires, l’intensité sur le terrain et dans les tribunes grimpait d’un cran. Mais une fois encore, ce sont les Côtiers qui imposaient leur rythme. Dans le sillage d’un Salumu entreprenant en attaque et qui laissait admirer toute sa palette de mouvements offensifs, les protégés du coach Gjergja reprenaient leurs distances (49-61). Mais alors qu’on pensait les visiteurs sur une voie royale (53-74), d’un coup, le Spirou prenait feu. Enfin plus précisément Scott Thomas. Insolent, l’ailier carolo plantait quatre bombes en deux minutes pour faire 73-78 et faire exploser la salle. Un énorme rush final qui arrivait malheureusement trop tard pour les joueurs de Brian Lynch qui laissaient finalement le BCO filer vers une victoire méritée (75-92).

Fiche technique

Charleroi : 25 sur 67 (12x3); 13 lf sur 13; 28 rbs; 14 ass; 28 fp.

Libert 9-4, Fusek 0-0, Iarochevitch 0-5, Delalic (-), MARNEGRAVE 0-0, TUTTLE 6-6, THOMAS 7-12, Gibbs 8-3, GORGEMANS 4-0, Marchant 0-2, Robeyns 0-0, GRANT 5-4.

Ostende : 31 sur 55 (11x3); 19 lf sur 27; 39 rbs; 20 ass; 20 fp.

Lambrecht (-), Buysse 0-0, LASISI 7-9, Schwartz 8-3, Mwema 0-4, Kotrulja (-), Salumu 2-10, Myers 0-2, DJORDJEVIC 7-10, KESTELOOT 6-3, JEKIRI 11-2, FIELER 3-5.

Arbitres : MM. Denis, Vanlooy et Vanhoye.

Quarts : 14-26, 25-18, 14-25, 22-23.





La tension était à som comble

Sur le terrain, on a assisté à un vrai Clasico… particulièrement tendu. Fautes techniques et autres volontaires, les arbitres ont eu énormément de travail devant l'intensité et l'engagement affichée par les deux équipes.

À plusieurs reprises, on a vu Brian Lynch retirer sa veste de costard pour "discuter" entre hommes, notamment avec Fieler et Lasisi. Idem du côté de Dario Gjergja qui s’est vu sanctionner d’une faute technique… après que Niels Marnegrave soit aller trouver le trio arbitral afin de signaler l’attitude "limite" du coach ostendais. Ce qui a fort logiquement eu le don de faire sortir le mentor du BCO de ses gonds. Néanmoins, ce premier Clasico de la saison est à classer parmi les bons crus et les supporters en ont eu pour leur argent. Intensité, tension, stress mais surtout un basket séduisant, voilà qui devrait peut-être en pousser plus d’un à revenir dans les salles, plutôt désertées depuis plusieurs saisons.

© BELGA